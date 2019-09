POSLE 600 DANA ŽIVOTA PRED KAMERAMA! Nikad iskrenije ispovest Lune Đogani: Onaj ko tamo nije bio, jedno nikad neće moći DA SHVATI!

Od svih koji su se odlučili na taj korak da uđu u Belu kuću "Zadruge", Luna Đogani tamo je provela najviše vremena. Prema tome koliko se navodi da su "Zadruga 1" i "Zadruga 2" trajale, pobednica druge sezone ukupno je provela tačno 589 dana pred kamerama.

"Ja sam najduže bila tamo, bila sam u obe sezone od prvog do poslednjeg dana. Bila sam sve vreme tamo", izjavila je nedavno ona, prisećajući se svega što je sada iza nje.

Njoj će, kako kaže, i te kako nedostajati taj prostor u kojem je odrasla i sazrela za dve godine.

"Ne može niko da razume ko nije bio. Ti se vežeš za neki prostor, odrasteš i sazreš u jednom prostoru dve godine, mnogo toga se promeni. I ti se promeniš i sad odjednom više nisi tamo. Mnogo toga mi se desilo definitivno na tom imanju, uvek će mi biti u sećanju. Klipovi su uvek tu", istakla je Đoganijeva, čiji se otac Gagi pridružio novoj ekipi zadrugara.

"Zagrlila sam ga i stegla i rekla mu da ga volim. Naravno da sam uz njega. Rekla sam mu da se drži i da bude onaj Gagi koga ja volim, koga ja poznajem, a to je definitivno jedan pozitivan čovek koji voli da se šali i da se zeza. Da pleše, da se druži i volela bih da ga najviše u tom izdanju vidim tamo. Savetovala sam ga objektivno po pitanju svega. Znam da će ljudi najviše udarati na mene, da će najviše da ga vređaju time što će da pominju mene, jer znaju da ga to najviše boli. To je jedino što znaju, da vređaju mene kako bi ga povredili. Rekla sam mu da samo pomisli da to mene ne vređa i da mi ne smeta. Da ću verovatno biti na nekoj bini i nastupati i rasturati i uživati u svom životu i poslu, da neću imati vremena da gledam neke tamo budale koje će pričati o meni. Samo treba da se fokusira na to i da shvati da ne treba to da ga pogađa. Da na to gleda kao na neku igru koja ima kraja, hvala Bogu, da je tu došao sa nekim ciljem i da treba da ga ostvari do kraja", ispričala je ona.

Luna nema ništa protiv da se i njemu desi ljubav pred kamerama.

"Ja sam rekla: 'Što da ne?'. Kao što niko nije mogao meni da bira šta ću da radim i u koga ću da se zaljubim, desilo mi se dva puta, naravno da sam za to. Uvek sam za ljubav, ako je iskrena. Videćemo, on je slobodan, pa šta Bog namesti", prokomentarisala je kratko Đoganijeva, koja još uvek ne zna da li je na očevom spisku za telefonski poziv iz Bele kuće.

"On je to birao, sigurno je stavio mene. Ja sam uvek tu, njegova podrška, šta god da treba, tu sam za njega", napomenula je.

Takođe, nije sigurna da li će posetiti zadrugare za novogodišnje praznike.

"Videćemo, ja tek počinjem da radim. Nikad se ne zna, možda. Daće Bog da negde nastupam, ali tu sam svakako kao njegova podrška", zaključila je Luna.

Podsetimo, Luna Đogani prvi put se pojavila u "Zadruzi" 6. septembra 2017. godine. Ubrzo, dogodila joj se velika romansa sa tada oženjenim pevačem Slobom Radanovićem. Par je mesecima bio u turbulentnoj vezi, koja se još više zakomplikovala po ulasku njegove supruge Kije Kockar, koja je na kraju izašla kao pobednica.

Luna i sloba su raskinuli, a tada blogerka teško je podnela sve. Iz prve "Zadruge" izašla je kao drugoplasirana i nije planirala ulazak u iduću sezonu koja se uveliko spremala.

Međutim, 6. septembra 2018. ipak se pridružila ekipi zadrugara, ali joj je život u Beloj kući teško padao zbog sećanja koja su joj se još uvek vrzmala po glavi, a uglavnom se ticala tada već razvedenog Radanovića. Žurku na kojoj je on pevao je preplakala, i dugo se trudila da prebrodi svoje muke i bude "solo igrač". Međutim, početkom 2019. uplovila je u vezu sa Markom Miljkovićem.

Iz druge sezone izašla je kao pobednica, ali ponovo singl i uplakana. Sa Miljkovićem se pomirila malo nakon što se "Zadruga 2" završila. Tada, takođe, uplovila je u muzičke vode i nada se velikom uspehu.

U intervjuima često napominje da zbog poslovnih planova i obaveza, ali i godina, još uvek ne želi da se udaje, da ne živi sa Miljkovićem i da se svađaju "oko gluposti", kao i drugi brojni parovi.

Dok je zajedno sa Željkom Mitrovićem otvarala vrata "Zadruge 3", dečko je bio kod kuće, a ona nije propustila priliku na naglasi da sigurnost koju oseća kraj njega nije imala u prethodnoj vezi.

