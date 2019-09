ŽIVOT MI SE PRETVORIO U ŠPANSKU SERIJU! LUNA SE RASPLAKALA USRED EMISIJE: Đoganijeva nije više mogla da govori, pa joj same SUZE krenule!

Luna Đogani govorila je o trećoj sezoni rijalitija, pa je odjednom počela da plače kada je videla snimak sa "Zadrugovizije" gde je učestvovala.

foto: Printscreen/TV Pink

"Ovo je bio moj život, promenio mi se za jednu noć. Postala sam druga osoba i mnogo mi se to sviđa. Ponosna sam na sebe, nisam htela da plačem. Čudno mi je što u najavi nisam videla sebe, vraća mi se sve. Pogledala sam se u ogledalo i shvatila koliko sam naučila. Ja sam toliko jaka osoba i borbena, sve sam sama uspela i zahvalna sam svima što su me dovde doveli. Rekla sam da neću plakati, ali mi se emocije vrte, teško mi pada. Valjda me ljudi i vole što ne mogu da sakrijem emocije, ali ovo je zaista sreća što sam uspela. Zahvalna sam porodici, mojoj mami i svima koji su deo mog života", rekla je u "Narod pita" i dodala:

"Sećam se kako sam bila izgubljena devojčica i došla u pratnji porodice, a onda mi se život pretvorio u špansku seriju. Ovo su bile suze radosnice."

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/TV Pink

Kurir