SAŠA POPOVIĆ JE PRVO ŠUTNUO, A ONDA POZVAO DA SE VRATI U ZG! Radi TELEFON u KESI ZAKAČENOJ na vrhu vrata u Četerežu a signal na jednoj crti! Evo kako mu se javila

Rada Manojlović se nikada nije stidela sela iz kog je potekla, te je tako uvek isticala svoje Četereže, ali ju je nedostupnost ovog mesta umalo koštala karijere.

Naime, kako se prisetila u poslednjem intervjuu, nju umalo Saša Popović da ne dobije jer u njenom selu nije bilo dometa svugde, osim na nekoliko mesta.

"Zamisli ti gde sam ja živela! Gde sam ja bila na mapi, ljudi moji?! Nema dometa, nema repetitora, nema mreže, nema ničega!", počela je kroz smeh priču Rada.

"Sećam se da je od cele kuće i celog dvorišta dometa bilo samo kod nekih vrata, ali, naravno, ne oko celih vrata nego na vrhu. Onda sam ja oko zavese zakucavala neke ekserčiće i pravila neku kesu za mobilni i tu sam držala telefon. A čak je i tu bila samo jedna crtica", nastavila je priču Manojlovićeva.

"U jednom momentu čujem ja da telefon zvoni i da piše na ekranu "Saša Popović". Ja te godine nisam prošla. To je bilo 2003. godine, kada su na završnoj audiciji birali 30 ljudi, ali nisu odabrali mene. Bila sam razočarana jer sav moj trud nije urodio plodom, ali sam se zarekla da ću i dalje vežbati i truditi se. Sedam dana kasnije mi zvoni telefon i meni su se noge odsekle. Još ne mogu da se javim da ne bih pomerila telefon i izgubila domet, nego samo pritisnem zeleno dugme i vičem, kao preko nekog brada. Tada mi je Saša rekao da su ponovo pregledali snimke i da su shvatili da su se prešli što me nisu pustili da prođem, te su me pozvali na prvo snimanje", zaključila je priču pevačica, a ostatak njenog puta do zvezda je i te kako dobro poznat javnosti.

