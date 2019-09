KAO TALAC ČEKAM DA IZVUKU MOJ BROJ I DA IZGUBIM OVAJ JE*ENI RAT! Gru je često pričao o ovome: Reči od kojih će vam ZVONITI U GLAVI!

Otkako se pročulo da je slavni reper Dalibor Andonov Gru poginuo, na društvenim mrežama tužni fanovi ne prestaju da potpisuju njegove fotografije i snimke koje objavljuju delovima iz čuvene "Pravo u raj". Potresne reči mnogima odzvanjaju u glavi, ali to nije jedini put kada je Gru pričao o izvesnom broju.

Mnogi su se zamislili i došli do zaključka da je ovaj ljubitelj opasnih sportova uvek imao "negde u podsvesti" da može "otići bez pozdrava".

"Jer bio je mlad i nije morao da ode. Suviše rano za njega postalo je kasno. Ovaj svet je tako surov, i da li će nam ikada biti jasno da negde gore visoko je izvučen njegov broj? I možda već sutra bude i tvoj, i možda ćeš i ti kao i on da odeš bez pozdrava, jer i ti si samo broj", glasi deo iz "Pravo u raj".

"Ovaj život je ku*va, ovaj svet nije moj i kao talac čekam moj broj da izvuku iz nečijih ruku. Da dobijem mat i izgubim ovaj je*eni rat", glasi deo iz "Dosta mi je svega".

U jednoj, inače, ističe kako ga savetuju da piše o lepšim stvarima:

"I mnogi, brate, kažu piši o nekim lepim stvarima. O ribama, o zezanju, lepim danima. Piši o suncu, piši o letu, valjda ima nečeg lepog na ovom svetu", glasi delić iz "Život nije uvek lep".

Van pokojih delova pesama, Gru je svojevremeno javno priznao da je jedno zimovanje 2012. godine moglo da ga košta života. On je u Francuskoj bio sa suprugom Danicom na Alpima, a rešio je da se do hotela gde je odseo spusti van staze.

"Danica se spustila stazom do hotela, a ja sam sa par drugara krenuo van staze, ka jednom delu gde vidljivo niko dugo nije prolazio. Onda smo skapirali zašto niko nije prolazio. Jedan prijatelj i ja smo se odvojili od grupe i završili smo na nekoj litici, ozbiljnoj litici sa koje kada se padne ne lomi se ruka ili noga već se gine. Bogami, dva sata je bila borba za život dok nije došao helihopter sa spasiocima. Kad ne razmišljam o tome da sam mogao da poginem, bilo je to lepo iskustvo. Vozio sam se helikopterom na sajli, kad bi mi se to inače desilo u životu?", istakao je Gru 2018. godine za beogradske medije.

Neutešna porodica i prijatelji u šoku su otkako su saznali šta se dogodilo. Ispred porodičnog doma čuju plač i jecanje.

Reper je bio "zavisnik" od adrenalina i voleo je ekstremne sportove, a jedan od njih mu je na kraju došao glave. Kajting je površinski vodeni sport, koji podrazumeva kombinovanje aspekata vejkbordinga, snoubordinga, jedrenja na dasci, surfovanja, paraglajdinga, skejbordinga i gimnastike u jedan ekstremni sport.

Ideja koja stoji iza kiteboardinga je jednostavna. Kiteboarder stoji na maloj dasci s nogama u fusevima ili vezovima i koristi snagu velikog zmaja visoko u vazduhu koji ga vuče po površini vode. Ta jednostavnost je ujedno i izazov. Vaše je telo jedina veza između zmaja i daske, a morate ih istovremeno kontrolisati, pilotirati zmaja i upravljati dasku po vodenoj površini.

Dalibor Andonov Gru poginuo je 9. septembra kod Nautičkog kluba "Zemun", nakon što je prilikom vožnje kajta upao u vodu. Reper je nastradao oko 15.20 sati, a iz vode su ga na obalu čamcem izvukli prijatelji. Iza sebe ostavio ženu Danicu i dvoje dece, sinove Vuka i Relju.

