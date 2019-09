TONI CETINSKI OSLOBOĐEN! Pevač NIJE KRIV za nesreću u kojoj je stradao Ibrahim Kevljanin! Njegova reakcija je POTRESNA!

Pevač Toni Cetinski oslobođen je svih optužbi u slučaju saobraćajne nesreće 3. novembra 2017. u Rovinju u kojoj je stradao 62-godišnji Ibrahim Kevljanin.

Sudija Tanja Kanis Prenc kroz presudu poručila je da tužilaštvo nije dokazalo nijednu od delova optužnice zbog čega se pevač oslobađa krivice.

Toni je bio vidno potresen nakon čitanja presude i rekao je novinarima pred sudom da ovako nešto ne bi nikome poželeo da mu se dogodi.

"Ono što ti najviše ostane u sećanju je taj trenutak nesreće i činjenica da ništa nisam mogao da uradim da to izbegnem. Još k tome tu je i trenutak kada nisam mogao pomoći čoveku. To je ono što će mi ostati u glavi celi život. Što se tiče samog procesa, nisam obrazovan da to komentarišem. Samo znam da je sada logično i što ljudi povezuju sve one činjenice koje su se pominjale unutar procesa i dokaznog postupka, je da znak koji sada stoji, a to je 20 kilometara na sat, da je i to prevelika brzina da bi se takva nesreća izbegla", rekao je Cetinski i dodao je da se tek sa 18 kilometara na sat mogao da zaustavi i uoči da čovek koji leži na putu.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Jutarnji.hr/Foto Kurir

Kurir