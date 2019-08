KONAČNO STIGLI REZULTATI KRVI! Veštaci otkrili da li je Toni Cetinski bio pod uticajem alkohola i droge kad je pregazio čoveka! ZA NJEGA VIŠE NIŠTA NIJE ISTO!

Toniju Cetinskom (50) je u ponedeljak, 26. avgusta, nastavljeno suđenje u Opštinskom sudu u Pazinu, pošto je optužen da je 2017. godine u pustoj ulici u Rovinju, iz nehata počinio saobraćajnu nesreću, u kojoj je smrtno stradao 62-godišnji Rovinjac Ibrahim Kevljanin.

Ibrahim je pijan ležao na cesti, a sada su na suđenju dva veštaka iznela da je utvrđeno da Toni nije bio pod uticajem alkohola, niti droge, u trenutku nesreće, saznao je Glas Istre.

Novo ročište zakazano je za utorak u Opštinskom sudu u Pazinu, kada je predviđeno ispitivanje još petoro veštaka.

- Pomirio sam se sa svim eventualnim ishodima jer, ponavljam, kako god da sve ovo sudski prođe, ništa za mene više nije isto nakon tog kobnog 3. 11. 2017. i nikome ne želim da se tako nešto. To je trauma koju ću nositi u sebi do kraja života i situacija koju često sanjam i iz koje se ne mogu izvući, no nimalo se ne može meriti s tragedijom porodice i prijatelja Ibrahima Kevljanina - rekao je nedavno Toni.

