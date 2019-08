IDEM, A ZNAM ŠTA ME TAMO ČEKA! Toni Cetinski otvorio dušu! (KURIR TV)

Toni Cetinski strpljivo je sačekao kraj Rozginog nastupa na "Music Weeku", a zatim i sam oduvao sve koji su se okupili na Ušću da ga vide i čuju. Kako kaže, ljubav između njega i prestoničke publike je obostrana, i nikada mu nije bilo teško kada se spremao za dolazak.

"Pa, mislim da je ta ljubav obostrana. Preko 500 kilometara doć' iz Istre do Beograda - nikad mi nije bio problem. Prvo zbog toga što znam šta me tu čeka", iskren je bio on.

"Onaj ko te ljubi sretan je" orilo se Ušćem, a pevač je sa bine slao srca nasmejanim fanovima koji su ga pozdravili ovacijama.

Kao i svaki koncert, i ovaj je bio posvećen njegovom neprežaljenom kolegi tošetu Proeskom, kao i Dinu Dvorniku.

