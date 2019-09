GRU JE SINOVIMA USADIO LJUBAV PREMA KAJTU! Reperov prijatelj otkrio nepoznate detalje iz njegovog života

U donjoj sali Doma omladine u Beogradu, nekoliko minuta posle 12 časovaodržana je komemoracija u čast slavnog repera Dalibora Andonova Grua, koji je tragično nastradao 9. septembra posle vožnje kajta.

Na komemoraciju su prvi stigli Gruova supruga Danica sa sinovima, Marko Janković, nekadašnji član grupe "187", glumac Ivan Ivanov, Leontina, Boban Rajović, Coby, Sergej Ćetković, Andrija Kuzmančević, Bane Lalić MVP, Marko Luis, Viktor Savić, Ana Stanić, Smoke Mardeljano, Marko Bulat, Nenad Knežević Knez, Niggor sa suprugom Suzanom, Marko Đurovski sa ženom Marijom, Edin Škorić, Sale Jovanović, Irina Kruška...

Gruov prijatelj Bane Lalić frontmen grupe MVP je održao potresan govor. Nakon završetka komemoracije otkrio nam je po čemu će pamtiti Grua.

"Moj stariji brat je otišao. Osim tuge ili možda besa. Zvao me je da idemo na Bojanu. Voleo je taj kajt. On je bio strašan karakter to je strašno voleo. Svi su znali kako je vole. Deca su nasledila ljubav prema kajtu", rekao je Bane.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Alo/Foto Sonja Spasić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir