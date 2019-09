NISAM ZNALA DA SE OD JEDNOG POLJUPCA DOBIJA SNAJKA! Filipova majka u šoku zbog sina i Krunićke: On i ne zna KO JE ONA!

Jelena Krunić i Filip Reljić prethodne noći u "Zadruzi 3" započeli su romansu, a tokom današnjeg dana uopšte se nisu krili ispod pokrivača, već su razmenjivali nežnosti naočigled svih. Njegovoj majci Indiri nije bilo svejedno kad je saznala da je Krunićeva njena "nova snajka", a u javnost je iznela i šokantan detalj - da Filip apsolutno nema pojma s kim se "ušemio".

"Nisam ja znala da se od jednog poljupca odmah dobija snajka, to kod nas malo duže traje (smeh)" rkla je ona na početku, pa nastavila:

"Šta da vam kažem, rijaliti veza... Da vam kažem nešto, ja svom detetu ne biram sreću, iskreno. Šta bih ja želela nije bitno, bitno je šta on želi i kako se on oseća. Meni je samo važno da je on zadovoljan i srećan! On sebi bira vezu, s kim će da provodi vreme, s kim će da mu bude prijatno i ugodno... Ja nikad nisam birala svojoj deci veze, niti imam nameru", istakla je majka.

Ona je naglasila da Filip Krunićevu uopšte ne poznaje dovoljno za neku ozbiljnu priču, te da se zbog toga i upustio u romansu sa njom.

"Ona je sad trenutno tako kulturna, fina, nije agresivna i to sve... Ovo je vrlo važno – Filip živi u inostranstvu, kada je Sara bila u rijalitiju, samo je pratio na portalima šta se dešavalo oko Sare, a tad ne znam ni čak je bila Krunićka tamo... On nema pojma kakav je ko, razumete?! On nije tu!" pravdala se Indira.

Na pitanje da li bi se Filip razočarao kada bi saznao za njene incidente, ali i vrele akcije u "Zadruzi" prethodnih godina, budući da on, kako mu majka tvrdi, u to nije upućen, rekla je:

"Sigurno bi se razočarao, on nema pojma... On ne zna. Ona ako ostane ovakva kakva jeste, to je super, ali... Ako se pokaže onakvom kakva jeste, mislim da će se on razočarati. Ja ne mogu da kažem da sam razočarana, samo sam malo iznenađena, ali s druge strane znam da on nema blage veze, da nema pojma ko je ona", iskrena je bila Indira, koja je na kraju ipak dodala da je Jelena "dobar drug, te da se prema njenom sinu lepo ponaša".

