Jelena Krunić dobila je kompliment od jednog zadrugara, koji je rekao da je "slatka", a ona se potpuno pogubila.

Krunićevoj je bilo drago što je neko posmatra kao žensko, a ne kao drugara.

"Ja mislim da je on to rekao kako bi skrenuo pažnju sa priče koju je rekla Miljana. Hvala Bogu pa me neko gleda kao devojku, a ne kao ortaka", rekla je Jelena.

"Ja sam iskren", rekao je Filip, pa je Krunićka prišla da ga zagrli i poljubila ga je u obraz.

