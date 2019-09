NIKO OD PORODICE NE POSEĆUJE GROB ČUVENOG NINA U BOSANSKOJ DUBICI?! Nisu mu ni spomenik podigli: Evo ko sve to ODRŽAVA!

Pevač Amir Rešić Nino preminuo je 18. oktobra 2007. godine, a sahranjen je u rodnoj Dubici gde mu grob, kako se navodi, niko od najbliže porodice ne posećuje, kao ni kolege iz muzičkog sveta. Za sobom je ostavio tri ćerke iz tri braka, a kako kažu meštani, tužno je što mu je ujak podigao spomen ploču te što je sve bilo zapušteno dok prijatelji nisu preuzeli na sebe da sređuju.

"To je tužno. Bilo je tužno gledati to, a mi znamo kako jeste i šta je istina. On je sahranjen ovde, u Bosanskoj Dubici. Niko od porodice ne dolazi. Spomen ploču podigao je njegov ujak, a ne deca i bivše žene. To i piše na spomen ploči", ispričala je jedna gospođa iz Bosanske Dubice.

"Kasnije, pre oko dve godine, Ninov prijatelj Neša na spomenik je postavio i knjigu na kojoj je ispisana emotivna poruka. Takođe, najverniji fanovi postavili su zvezdu koja se jasno vidi. Sve to nije učinio niko od njegovih, nije učinila najbliža porodica.", ispričala je gospođa.

Kako kaže, Ninov grob bio je zapušten sve dok njegovi prijatelji nisu na sebe preuzeli njegovo održavanje.

"Tako je mikrofon koji je stajao na spomeniku zarđao. Njemu deca ni na sahranu nisu došla", istakao je jedan čovek.

