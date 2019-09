SAŠA HTEO DA VIKI IZBACI IZ ŽIRIJA! Karleuša otkrila šta se dešava iza kulisa Zvezda Grand! Spomenula i Popovićevu ženu, neće im biti dobro

Pevačica Jelena Karleuša ne krije uzbuđenje zbog početka nove sezone muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a ističe i da je član žirija iz ljubavi prema poslu, a ne zbog para.

Karleuša je otkrila da će u novoj sezoni biti stroža prema kandidatima koji ne treba da plaču zbog toga, iako su mnogi kandidati u prethodnoj sezoni zbog pevačice pustili suzu. Kako je rekla, u novoj sezoni nema mesta za slabiće.

foto: Kurir

"Biću još stroža, zato što smatram da, ako me se plaše, to znači da me poštuju i da me slušaju. Ja njima nisam ni mama, ni tata, ni dugarica, ja sam ovde neko ko je surovi profesionalac i treba da iskoriste moju dobru volju što sam tu. Sve te savete im poklanjam ničim izazvano, tako da treba to da cene, da slušaju i da upijaju. Kad sam stroga da ne plaču, pošto obično plaču, nego da stegnu petlju i da naprave nešto od svojih života", rekla je Karleuša.

Viki Miljković je takođe tu, sa znatno drugačijim stajlingom, što je i Jelena, kao neko ko ozbiljno vodi računa o odevanju, i sama prokomentarisala.

"Sviđa mi se. Nemojte da mi dirate Vikicu, za to sam ja zadužena. Super mi je Vikica. Šta bi mi bez Viki? To ne bi bilo to. Saša je toliko puta hteo da je izbaci pošto je Vikica specifična... Kažem: "Saša, što svake godine želiš da izbaciš Viki?", kažem: "Nemoj Saša, nemoj", ali on kaže: "Šta će nam Viki?". Ja onda: "Pusti, Viki mi treba"...", počela je JK, pa otkrila da se ipak samo šali.

foto: Nemanja Nikolić

"Šalim se, šalim se. Viki je super. Svako od nas u žiriju ima svoje mesto pod suncem. Viki se pokazala kao fantastičan mentor prošle godine i ja joj čestitam - izjavila je.

Karleuša je sa suprugom fudbalerom Duškom Tošičem i ćerkama Atinom i Nikom nedavno bila u poseti kod Popovića i njegove supruge u Opatiji, gde su svi zajedno uživali i punili baterije za naredni period.

foto: Dragana Udovičić

- Meni je toliko bilo lepo u Opatiji kod Saše. On ima predivnu kuću, brod, išli smo na predivne plaže, uvale, ostrva... Posećivali smo predivne restorane, bila je predivna hrana, predivna temperatura, sve je bilo idealno. Zaslužila sam da se odmorim, ova godina je bila svi znamo kakva. On se potrudio da mi maksimalno napuni baterije za novu sezonu. Hvala mu na tome i njegovoj ženi Suzani, mojoj drugarici, koji su bili idvni, divni domaćini - zaključila je Karleuša i pohvalila Suzanu Jovanović da odlično izgleda bez fotošopa.

foto: Printskrin/Instagram

