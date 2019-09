DOKTORI SU BILI U ŠOKU KAD SE BOLEST VRATILA: Emotivna ispovest Nade Obrić o borbi sa RAKOM! Svaki dan mogu da PLAČEM!

Nada Obrić ponovo se suočila sa opakom bolešću. Prvi susret sa karcinomom Nada je imala 1999. godine, a u emotivnoj ispovesti pevačica ističe da su i lekari ostali šokirani kada joj se ova bolest vratila.

"Trebalo je u ponedeljak da idem na prvu terapiju, međutim ostalo je za sledeći ponedeljak, jer nakon operacije treba da prođe mesec dana. Sve se dešava u sledeći ponedeljak i malo sam nervozna, iskreno, zbog toga. Ova terapija mi je umesto zračenja, to je sada neki novi metod, pa ćemo da vidimo šta će da bude, a biće sve u najboljem redu, šta da radim. Na vreme je otkriveno, što je najbitnije. Sve je odstranjeno, nadamo se. Bila sam u dobrim lekarskim rukama, svi su prema meni bili divni. To je jako važno, da je na vreme. I lekar i ja smo mislili da je sve benigno, sto posto smo bili ubeđeni, jer je bilo malo. Lekar je bio u šoku, on ne može da veruje da se meni to dešava tri puta, na tri različita mesta. On kaže da je to toliko retko, da ne pamti", rekla je pevačica.

U nastavku razgovora pevačica je rekla kako zbog svog zdravstvenog stanja ne želi da opterećuje svoje najdraže koji su non-stop uz nju. Nada govori kako ne dozvoljava sebi da klone duhom i da svaki dan maksimalno koristi za uživanje.

"U svakom treutku sam optimistična. Naravno, uhvati vas momenat, živ sam čovek. Ali, odmah ustanem, uradim nešto da se desi kako bi prekinulo da razmišljam o tome. Ne dam ljudima da sa mnom o tome pričaju i polemišu. Imam i ja momente, ali se normalno ponašam, živim. Imala bih milion razloga da sada legnem u krevet i kukam, ali šta dobijam time? Pravim deci pakao! Sa druge strane, samoj sebi oduzimam od života. Svaki dan je veliki! Borim se da uživam u svakom mogućem danu! Tako živim i ne dam deci i prijateljima da su depresivni i gledaju samo crno! Plakanja nema, jer ništa time ne dobijam. Mogu svaki dan da plačem, i šta ću dobiti? Ništa! Biće onako kako će biti. Boli, ne boli, ništa mimo sveta ja nisam. Ima uvek gore od goreg", zaključila je pevačica.

