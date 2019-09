JOŠ UVEK SE NISAM NAVIKAO! Marko progovorio o Luninim silikonima: A zbog ovoga samo je OKRENULA GLAVU na drugu stranu!

Luna Đogani i Marko Miljković ruku pod ruku pojavili su se na jednom prestoničkom događaju, gde je pobednica "Zadruge 2" otkrila da je novo poprsje više ne boli da je sada sve "kao da ništa nije radila". Na Markov komentar, međutim, samo se nasmešila, pa onda i pogledala oko sebe ne bi li snimila ko je sve još tu, dok je on obasipa komplimentima.

"Još uvek se nisam naviikao potpuno, ali ovako vizualno - bombonica", rekao je Marko.

Lunin otac Gagi trenutno se nalazi u rijalitiju u kom je ona, kako kaže, odrasla i sazrela. Ona je istakla da je ponosna na njega, jer se "onakav kakav je i inače".

"Jako sam ponosna na njega i drago mi je što je ono što on zaista jeste,

ne folira se", prokomentarisala je Luna: "Ne voli on da se gura, da se sa svima po svaku cenu druži... Vidim da ga ljudi stvarno mnogo vole, prepoznali su u njemu to dobro što ja već znam uveliko", s ponosom je zaključila Đoganijeva.

