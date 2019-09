ALBANAC POBIO 12 VOJNIKA, A DENSER SVE GLEDAO! Ivan Gavrilović se 22 dana lečio na VMA, primao VOJNU PENZIJU, a sad otkriva kroz kakav PAKAO je prošao pre 32 godine! POMIŠLAO NA NAJGORE!

Ivan Gavrilović, pošto je pobegao iz "Zadruge 3" zbog zdravstvenih problema, izneo još jedan detalj iz prošlosti.

Naime, kako je rekao. Gavrilović je prisustvovao poznatom Paraćinskom masakru 1987. godine, a trauma koju je tada doživeo i danas utiče na njegov život i zdravlje. Naime, pevač tvrdi da nije mogao da izdrži u rijalitiju jer nije imao adekvatnu negu. Zatvoreni prostor na njega stresno deluje još od Paraćinskog masakra.

"To je bio slučaj "Keljemendi", koji se desio 1987. godine u Paraćinu. Jedan Šiptar je na moje oči poubijao 12 vojnika. Od tada mrzim Šiptare, od tog dana kada su mi poubijali drugove. Ja sam tome prisustvovao, bio sam u kasarni. Od tada vučem traume. Nije lako boriti se s tim. Noćima sam imao košmare zbog toga šta sam preživeo, pomišljao sam čak i na najgore jer nisam znao kako sa tim da živim", počeo je Ivan ispovest.

"Mi koji tada vučemo posledice, priseća nemilih događaja smo preživeli i od tada vučemo posledice. Bili smo mladi, imali smo samo 18 godina. Nakon toga svi smo dobijali prekomande da bi nekako probali s nama da se izvuku. Mi smo ona generacija koja je posle srednje škole išla vojsku. Oni su pokušali to što se desilo da ispeglaju, taškaju, međutim, nisu uspeli. Posle tog masakra, mi koji smo preživeli smo otišli na detaljna ispitivanja", otkriva Ivan. Nakon što je prebačen u Beograd u bolnicu, Gavriloviću je pružana stručna pomoć kako bi prevazišao traume.

"Na VMA sam bio 22 dana. Tek posle njihovih terapija i priče psiholozima sam se malo primirio. Inače, nisam znao gde sam, to što sam video me skroz izludelo. Mislio sam da ću poludeti. Taj zločin je mene uništio. Od tolikog stresa srce mije stradalo i od tada imam dijagnozu i terapiju, koju nikada ne preskačem. Nakon bolnice sam oslobođen vojske. Da se ne bi dalje pričalo šta se desilo u kasarni, oni su nas kao podmitili i svima dali vojne penzije. To je, navodno, bila naknada za stres koji smo preživeli", rekao je Ivan sa suzama u očima i dodao: "Posle nekoliko godina, kada sam došao sebi, odrekao sam se te penzije. Nisam hteo više to da uzimam jer me je bilo sramota. Onda sam počeo da radim u kafiću, pa sam studirao Višu ekonomsku i onda sam polako počeo i muzikom da se bavim.

Podsećamo, Ivanje od samog ulaska u rijaliti ,,Zadruga" govorio da se plaši zatvorenog i ograničenog prostora, ali ga niko nije shvatao ozbiljno. Takođe, Ivanje otvoreno govorio o tome da ima velike zdravstvene probleme. Međutim, sve najviše iznenadilo tokom Ivanovog učešća jeste njegova svađa sa Sanijem Ibraimovim, kojeg je nazivao prijateljem do tog okršaja rijalitiju. Kada su pale teške reči i psovke, Ivan je prvi put pokazao da mu smeta Sanijeva nacionalnost i rekao mu: "Je*em ti majku šiptarsku".

Šta je Paraćinski masakr

ALBANAC POBIO VOJNIKE U KASARNI Događaj poznat kao Paraćinski masakr odigrao se 3. septembra 1987. godine, kada je vojnik Aziz Keljmendi, naoružan automatskom puškom, u kasarni „Branko Krsmanović“ ušao u spavaonicu i zapucao na druge vojnike. On je ubio četvoricu, a ranio petoricu mladića. Nakon masakra Keljmendi je iz kasarne pobegao na obližnje Karađorđevo brdo. Za njim je u poteru krenula vojna policija, te ga opkolila. Tada je, prema zvaničnoj verziji događaja, izvršio samoubistvo.

Vojna policija je posle tog događaja sprovela istragu. Ona nije dala odgovore na pitanje o motivima, iako neki izvori spominju nalaze lekara, prema kojima je Keljmendi bio mentalno rastrojena osoba.

