NISAM JA POBEGAO, OTIŠAO SAM DA SPASEM SVOJU GLAVU!? Šok ispovest Ivana Gavrilovića: Niko nema pravo da se igra sa MOJIM ŽIVOTOM!

Ivan Gavrilović siguran je da zbog bega iz rijalitija neće morati da plati kaznu od 50.000 evra jer "ono što je on tražio nije bilo ispoštovano". On je napomenuo da "niko nema pravo da se igra sa nečijim životom", te da je napustio šou zbog zdravstvenih problema.

Sa druge strane, kako se dalje navodi, pojedini njegovi bivši cimeri sigurni su da je napravio ovako dramatičan potez samo zato što on "nije za rijaliti".

"On ne može da izdrži ovo. Bolje da je otišao da vidi ženu i decu i da se vratio, ovako...", izgovorio je Sani nakon drame, dok je Natalija sedela bez reči.

Kada je pevačeva supruga otkrila da je završio u bolnici, Ivan je istakao:

"Sve je okej. Merio sam EKG. Ustanovljena je hipertenzija, spojili se pritisci. Kažu da je to uzrokovano stresom u rijalitiju", počeo je on.

"Ja nisam pobegao iz rijalitija, ja sam samo otišao da spasem svoju glavu. Ja sam prvi put preskočio ogradu. Neka tri bildera su trčali za mnom da me vrate, neki producent me molio da se vratim i ja sam pristao, jer su obećali da će biti sve u redu. Neću da umrem u rijalitiju, imam problem sa srcem", uznemirio se bio on.

"Pošto nije ispoštovano to što sam tražio, ja sam rešio ponovo da odem. Drugi put sam lepo osmotrio 'logor' i shvatio kako da odem a da me ne uhvate. Otišao sam u ekonomsko dvorište, znao sam da tamo ima ograda od tri metra, međutim, uspeo sam da se popnem na ogradu, spustio se niz stepenice, stavio kačket i otišao neprimetno preko njive, došao do naplatne rampe i otišao za Beograd", izjavi oje on ističući da se čuo sa čelnicima rijalitija, te da su razgovarali o njegovom povratku.

"Sve je moguće, ali pod drugim uslovima. Nije u redu da u 21. veku ideš u logor". poručio je pevač.

Iako se ugovorom obavezao da plati novčanu kaznu ukoliko bude diskvalifikovan iz rijalitija, Ivan tvrdi da to neće uraditi.

"Neću morati da platim kaznu od 50.000 evra, jer ništa nije ispoštovano. Niko nema pravo da se igra sa tvojim životom", smatra Ivan.

Budući da je produkcija rijalitija uvek imala korektan i human tretman prema svim učesnicima, ove pevačeve tvrdnje mnogi tumače i kao izgovor da ne plati penale od 50.000 evra. Da li Gavrilović na ovaj način želi da se izvuče, pa da ne plati kaznu nije poznato, dok njegova žena tvrdi da govori istinu, te da Ivanovo zdravstveno stanje nije bilo dobro.

"Ivan je morao da napusti rijaliti. Dobio je hipertenziju, on inače ima problema tog tipa, i to već godinama. Hitno je izašao iz 'Zadruge', nadamo se da će rezultati biti dobri. To je sve što mogu da vam kažem", tvrdila je Marina.

Da mu u rijalitiju nedostaje porodica, Ivan je pokazao samo tri dana pre bekstva, kada je šetao sam imanjem i dozivao suprugu Marinu. On joj je tada u kameru poručio da uđe u rijaliti.

"Moraju da mi uvedu ženu da bih se branio. Majo, Maki, ajd' sad i ti. Marina, molim te, ako vidiš da sam u k***u moraš da uđeš. Ti si me i poslala, taman da uzmeš honorar i da nadoknadimo što sam izgubio zbog ove greške. Jesi li čula?" vikao je Ivan pa dodao:

"A ne ko s****a da sediš kući i da te boli uvo. Ovde drugari koje poznajem pet dana me teše i daju mi više pažnje. 'Ajde sad skupi hrabrost."

