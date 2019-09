IMA SNIMAK KOJI ĆE UNIŠTITI ANABELINOG BIVŠEG! Jasmina Skender otkrila sramotne stvari o Andreju Atijasu, na kakve je gnusne stvari SPREMAN, pa se uplašila za pevačicu

Jasmina Skender, koju je Andrej Atijas pre sedam godina ostavio da bi bio sa Anabelom Atijas, a koja sa njim ima sedmogodišnjeg sina Leona, nije iznenađena informacijom da se njen bivši i nekadašnja denserka razvode.

Ova informacija šokirala je kompletnu javnost budući da su Anabela i Andrej izgledali srećno u poslednje vreme, ali ne i Jasminu, koja tvrdi da se njena suparnica spasla, budući da je, prema njenim rečima, živela sa čovekom kome nasilje nije strano.

"Ja sam sigurna da se ona spasla. Nijedna žena, pa ni ona, ne zaslužuje nekog takvog u životu. Znala sam da to neće dugo trajati, jer osoba koja čini majci svog deteta zlo, nije dobra ni za koga.

"Ja sam godinama trpela psihičke torture od Andreja. Njemu su svakakve podlosti padale na pamet. Eto, na primer, pretio mi je batinama kada je Leon, naš sin, bio beba. Zvali su me i upozoravali kako mi je "mračno oko zgrade" i da se dobro pazim kuda se krećem", otkriva Jasmina psihičke torture koje je imala i dodaje kako je bio spreman čak i da joj namesti aferu sa prostitucijom kako bi je oblatio.

foto: Printscreen/Instagram

"Saznala sam da mi je nameštao da me uhapse za prostituciju. Neki dečko je trebalo da mi se javi i da me zavede, pozove da dođem njemu u posetu i da me lažno prijave i uhapse. I to je njemu izletelo u razgovoru sa jednim novinarom, koji je to snimio i poslao mi. Taj snimak se nalazi kod advokata i sigurna sam da me ne napada zato što se plaši da ne pustim to u javnost", ističe Skenderova, koja veruje da je i Anabela slično proživljavala.

"Poznavajući njega, ni Anabela nije bolje prošla. Ako je mene psihički maltretirao na monstruozne načine, verujem da je i nju. Ne znam ko je kriv za razvod, niti ulazim u to, ali tog čoveka toliko znam, da mogu samo da pretpostavim šta joj je radio. O tome govore i ove slike sad sa novom devojkom, a još se nije ni razveo pošteno. Tek će biti cirkusa u narednih meseci oko njih, videćete", završava priču bivša Andrejeva izabranica, koja otkriva da je nedavno okončan sudski proces oko starateljstva, koje je pripalo njoj, te ističe da je sud doneo najbolju presudu, koja prvenstveno štiti interese njenog sina, za kojeg je preterano vezana.

Podsećamo, Jasmina Skender i Andrej Atijas bili su u emotivnoj vezi pre sedam godina, koja je trajala blizu godinu dana. Dok je Jasmina bila u drugom stanju, Andrej je uplovio u emotivnu vezu sa Anabelom, sa kojom se kasnije i venčao.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/S.telegraf/Foto Kurir

