IMALA JE POSLUGU, VOZAČE, NIKADA NIJE IŠLA U PRODAVNICU NI U ŠKOLU! Dunja Ilić je bila najbogatija Srpkinja, počela da pije sa 13, postala ŠEFICA PODZEMLJA, a onda joj je otac bankrotirao!

Dunja Ilić, koja je nedavno pokušala samoubistvo, a potom je njen otac Jovan popio lekove i ubio se, tokom života preživela je apsolutno sve. Rođena u imućnoj porodici, kako je sama isticala, imala je sve što je poželela, poslugu i vozače, ali je često kao dete bila usamljena. Roditelji su je, po pevačicinom priznanju, često zanemarivali.

- Već sa 12-13 godina sam počela polako da pijem, da bi se to vremenom pretvorilo nekad i u celu bocu žestokog pića dnevno - priznala je Ilićeva.

Ona se prisetila detinjstva i odrastanja koje je, kako sama ističe, proteklo u znaku luksuza, izuzetne materijalne obezbeđenosti i života na visokoj nozi sa jedne strane, i skoro potpunog zanemarivanja i nedovoljne posvećenosti od strane roditelja sa druge.

- Problem sa pićem je eskalirao kada sam imala 15 godina. Tada su se moji roditelji razvodili. Otac je bio u jednoj potpuno nezdravoj vezi, a majka se veoma teško nosila sa rastankom. Na kraju sam ja u tim godinama imala na raspolaganju celu kuću u kojoj sam živela sa dečkom koji je u to doba imao 20 godina. Imala sam vozače i poslugu. Nikada nisam išla u prodavnicu, tako da nisam znala ni cenu najobičnijih namernica - ispričala je Dunja, dodajući da je živela u nekom svom izolovanom svetu u kom se posvetila pisanju knjiga.

- Škole i odeljenja sam menjala često dok nisam došla do toga da sam izgubila pravo na redovno školovanje u srednjoj. Školu sam završila vanredno - nastavila je priču Ilićeva.

- Kada sam imala 22 godine moj otac je bankrotirao. Međutim, i tada nam je ostalo dovoljno nekretnina da živimo ne čak ni prosečno nego bogato. Ipak, nakon nekog vremena sam počela da osećam da je novca sve manje. Otac, koji je dotad ulagao veoma velike svote novca u moju muzičku karijeru, mi je poručio da bi trebalo da komercijalizujem svoj zvuk i počnem da nastupam kako bi moj hobi postao nešto od čega zarađujem za život - otkrila je pevačica svojevremeno.

Tada su počeli i njeni problemi, jer je morala da se suoči sa realnim svetom.

Ona je svojevremeno otkrila detalje iz života: "Sećam se kad sam spavala na ulici, bez hrane i novca, slomljena i mnogo uplašena. Sećam se bolnice, čudnih snova i stanja kada sam bila polumrtva. Sećam se roditelja koji plaču. Sve je to bilo pre samo godinu dana. Sada stojim pored mora, u lepoj odeći, prijatelji su mi na telefonu, imam posao i život mi je pod kontrolom", napisala je Dunja na društvenim mrežama.

Ona je progovorila i o momentu kada je prešla u islam: - To je izazvalo skandal u Srbiji jer sam "promenila veru". Istina je da ja nikada nisam bila poklonik bilo koje veroispovesti, a da sam se tada priklonila islamu kao nečemu što mi je u to doba bilo blisko. Danas mogu da kažem da mi nijedna monoteistička religija ne odgovara. Čitam brojne tekstove vezane za različite veroispovesti i u svemu pronalazim nešto što mi se dopada i nešto što ne mogu da prihvatim - iznela je mišljenje i o ovoj temi nekadašnja "šefica podzemlja".

- Nedavno je i moj privatni snimak ugledao svetlost dana. Ne zamaram se tom pričom. Jedna novinarka me je pitala kako je moj dečko reagovao na to. Pa, kako da reaguje bilo koji muškarac na to, osim da me zagrli i kaže da će sve biti u redu. Samo takav muškarac može da bude uz mene. Sada sam u životu baš tamo gde treba da budem, samo još treba da se pojavi "onaj pravi" i čekam kada će doći i taj momenat - dodala je uz osmeh.

Dunja danas ne živi u Srbiji, već u Italiji.

