NADA OBRIĆ IZNESE TV NA TERASU PA PRATI UTAKMICE I NERVIRA SE! Snajka joj kuva, a ona sa unucima ostaje budna i DO 2 UJUTRU!

Nada Obrić trudi se da ostane pozitivna i nikako ne gubi volju za životom. U svom domu je, kaže, sama svoj majstor! Sve je uredila tačno onako kako je bila i zamislila.

"Kao mlad majmun sam, sama svoj majstor. Pošto sam se često selila i želela da uredim stan po svom da bi mi bilo lepše, onda sam silom prilika naučila sva majstorisanja. Ne postoje radovi u kući koje ne znam da obavim, sem radova oko struje. Toga se bojim, ali sve drugo znam i onda su majstori u problemu sa mnom. Kad njima kažem ovako treba ili to se radi ovako, par njih mi je reklo da sam veštica", kroz osmeh rekla je harizmatična pevačica i dodala da je ipak majstori slušaju:

"Ma poslušaju moj savet jer vide da znam šta hoću. Imam i kuma Čedomira koji mi je dosta pomogao oko uređivanja. On sve što očima vidi ume rukama da stvori. Tako nas dvoje lako osmislimo sve i razumemo se iz prve, pa mi nije bilo teško da napravim sve što zamislim."

Pored mnogih slika, nagrada i ikona, najveći deo u dnevnoj sobi zauzima veliki televizor, uz koji Nada najčešće voli da provodi slobodno vreme.

"Televizor je moja drugarica. Tu gledam sve - od političkih emisija pa nadalje, ali najviše sport. Užasno se nerviram kad gledam našu reprezentaciju ili Đokovića. Kad nešto zaškripi ili počnu da gube, mnogo se nerviram, ne znam koliko sam tableta zbog njih popila. Ali ima to razloga jer sam i sama bila sportista u mladosti pa je ostalo te energije u meni", objasnila je pevačica.

Iako je vrsna kuvarica, više ne provodi mnogo vremena u kuhinji.

"Svojevremeno sam mnogo kuvala i to je deo kućnih poslova koje najviše volim. Međutim sada sve manje kuvam jer su me razmazila deca, snajka pogotovo. Ona kuva non-stop zbog dece i onda me svaki put zovu na ručak, ili ako ne mogu da dođem onda mi ona donese. Šta da vam kažem, imam najbolju snajku na svetu", kroz široki osmeh otkrila je Nada, kojoj su unuci najveća radost.

"Unuci obožavaju da dolaze i da spavaju kod bake, možete da vidite i poruke na frižideru koje su mi ostavili kako me vole i koje su mi od neprocenjive vrednosti. Dođu da prespavaju ovde i onda je to svaki put malo slavlje. Šalimo se, igramo i smejemo. Unuci me obožavaju, tako kažu, jer nekako umem da se spustim na njihov nivo. Unuka je krenula u prvi razred srednje škole pa su krenule i prve simpatije i to mora sve da se kaže nani. Ona ima poverenja u mene i onda je savetujem. Često kada dođu kod mene, ne spavaju do dva ujutru, jer se toliko zabavljamo i smejemo se, ali to krijemo od mame i tate", šaljivo je prepričala ona.

foto: Damir Dervišagić

Mnogobrojne nagrade koje je dobila u toku svoje karijere nisu mogle da stanu na zidove stana, pa su okačene samo one najvažnije. Iako je mnogi smatraju za legendu narodne muzike, ona tvrdi da se tako nikad ne predstavlja, pa čak ne peva ni u svom stanu.

"Retko kada pevam van scene. U mojoj kući su se uvek najmanje slušale moje pesme i ja sam najmanje pevala. Uspela sam nekako da u kući budem samo mama ili komšinica i sve što uz to ide, ali na sceni sam uvek bila samo Nada Obrić. Napravila sam taj odnos i ispostavilo se da je to dobro", kaže vlasnica mnogih hitova i dodaje da je u komšiluku jako poštuju i vole:

"Sa njima sam u divnim odnosima. Recimo, nije nam radio lift nekih 15 dana, a komšije su me molile ukoliko mi nešto treba da im kažem da oni odu u prodavnicu. Takođe ako treba nešto da iznesem ili donesem, da ih odmah zovem da mi oni pomognu. Sa svima se poznajem i u super sam odnosima i jako volim svoj komšiluk. Ljudi me ne gledaju samo kao muzičku legendu, već me gledaju kao nekoga ko je svojim životom ostavio pečat, a to je bila moja večita želja."

Posebno je ponosna na terasu, koju je sama projektovala i uredila, a koja je njen omiljeni kutak u stanu.

"Svako jutro tu pijem kafu i ponekad uveče. Ima i mali televizor koji iznesem ovde, pa bude pravi kutak za relaks i za neke lepe misli. Posebno sam ponosna na ovu oazu jer je to bila klasična terasa, pa sam svojim rukama gletovala, krečila i preuredila da bude baš po mom ukusu. Ipak sam na vazduhu, imam pregled napolje - na autoput. Tako sednem i gledam kako teče reka automobila, teče život i onda to ima simboliku i za mene", poručuje ona.

foto: Damir Dervišagić

Foto: Damir Dervišagić

