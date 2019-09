KAKO SAM DOČEKALA ALEKSANDRU, TAKO SAM I DALILU! Biljana Dragojević nikad iskrenija: Dejan posle ženidbe nije prekinuo odnos SAMO SA MNOM!

Biljana Dragojević istakla je da ne bi ulazila u "Zadrugu 3" dok je u lošim odnosima sa sinom Dejanom i njegovom ženom Dalilom, koji tamo trenutno borave. Takođe, ona je naglasila da je Dalilu, bez obzira na sve, prihvatila isto kao što je svojevremeno i Aleksandru Subotić, te da bi više volela da je par razgovarao sa njom o problemima koji ih muče, umesto što je verovao "spletkama fanova i antifanova".

"Pod ovim uslovima ne bih ulazila u rijaliti šou jer ne bih pred svetom da se sa njima raspravljam i rešavam porodične odnose. Ja bih volela da to rešimo u četiri zida kad izađu iz rijalitija, a onda možemo da razgovaramo o mom učešću u rijalitiju", rekla je Biljana.

"Trebalo je da dođu kod mene i da čuju od mene šta ja stvarno mislim, a ne da se oslanjajau na neke prepiske, spletke nekih fanova i antifanova koje se vode tokom rijalitija po društvenim mrežama. Kada budu čuli nešto lično od mene, iz mojih usta, onda mogu komentarisati. Ona je dolazila kod mene, kako sam dočekala Aleksandru, tako sam dočekala i nju. Nisam pravila uopšte razliku između njih dve", istakla je ona, pa dodala:

"Oni stalno navode neke razloge što ne pričaju sa mnom, a čak i da je to isitna, to nije razlog da oni nemaju sa mnom komunikaciju. Dođeš i kažeš - tako i tako stoje stvari, popričaš ako postoji neki problem. To se tako radi."

Inače, mnogi gledaoci misle da Biljana ima nešto protiv Dalile, a isto misle i Dalila i njen suprug Dejan.

"Ja nemam ništa protiv nje. Dejan je sebi birao devojku, danas ženu. Ako je njemu dobro, i meni je. Mene samo nervira što oni sa mnom ne komuniciraju i što imamo takve odnose, a ja ne znam šta se dogodilo i zašto je to tako. Dejan sa celom familijom ne komunicira, ni sa bakom, ni sa sestrom. Ne znam zašto je to tako", navodi Biljana.

Na pitanje da li misli da Dalila utiče na Dejana da nema kontakt sa porodicom, a ona kaže:

"Ne znam, iskreno. Morala bih da sednem i da malo popričam sa njima, da vidim kako oni “dišu”. Otkad je sa Dalilom on se promenio, to stoji. Ne mogu da kažem sto posto da je on “krivac” za takvo njegovo ponašanje, ali nešto postoji. Mislim da njih jede nešto što sam ja rekla, ali bih volela da znam šta pošto oni stalno govore da su čuli nešto od nekoga, od Dejanovog oca itd. Stvarno ne znam šta se sa njima desilo i što je to tako", držala se Biljana svoje priče.

Pojedini gledaoci i zadrugari misle da Dejan preuveličava svoj porodični problem i da pravi žrtvu od sebe, a to smatra i njegova majka:

"Bilo mi je teško kada je plakao, ali to ne može da se stavi u koš sa Milicom Kemez, jer je on do 21. godine bio sa porodicom. Čuvali smo ga kao malo vode na dlanu. On je odrastao sa oba roditelja i imali smo dobar brak, tako da on ne treba da kuka i da patetiše, niti da vuče bilo kakve traume. Živeli smo normalno i imali normalnu komunikaciju dok nije ušao u rijaliti i započeo vezu sa Dalilom."

