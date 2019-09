VOLIM DALILU I ANU IAKO SE PRIČA DA SU PROSTITUTKE! Biljana Dragojević NA SVA ZVONA je kudila i pljuvala snajke, a sad promenila ploču i evo šta misli o njima!

Biljana Dragojević kaže da voli svoje snajke Anu Korać i Dalilu Dragojević, bez obzira na to što ljudi govore da su njih dve prostitutke.

Davidova i Dejanova majka ističe da je zluradi komentari ne dotiču jer ona zna šta je prava istina.

"Nije tačno da imam nešto protiv mojih snajki. Baš me briga što govore da se one bave prostitucijom. To nije istina i to su su samo prazne priče", kaže Biljana.

"Zadovoljna sam njima dvema. Ako su dobre mojim sinovima i meni su super, nema razloga da bude drugačije", dodala je.

Dragojevićeva je rekla da se kaje što je u početku ružno govorila za Koraćevu. Pravda se da je to je zbog toga što je dozvolila da drugi utiču na njeno mišljenje.

foto: Sonja Spasić

"Verovala sam raznim ljudima koji su govorili sve najgore o Ani, pa sam na osnovu toga stvorila lošu sliku o njoj. Krivo mi je zbog toga i drago mi je da smo izgladili odnose kada je izašla iz "Zadruge 2", i putem medija i lično sam joj se izvinila i sada je sve u redu", priča Biljana.

"Isto tako bih volela da se pomirim sa Dejanom i Dalilom. Što se njih tiče, kada budu izašli iz "Zadruge 3", mogu slobodno da dođu kod mene i lepo ćemo sesti i porazgovarati o svemu. Nemam ništa protiv njih", objasnila je Biljana.

foto: Sonja Spasić

Biljana tvrdi da između Dejana i nje nije bilo nikakvih svađa i da je on prekinuo kontakt s njom.

"Ne komuniciramo već dve godine. Dozvolio je ljudima da mu napune glavu glupim pričama. Možda se naljutio na mene kada sam pružila podršku Aleksandri Subotić, koja se u to vreme zabavljala sa Davidom. Dejanu je verovatno to zasmetalo jer su Dalila i on bili u lošim odnosima s njom", rekla je Dragojevićeva.

foto: Printscreen

