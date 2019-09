DALILA DOVELA HODŽU DA BILJANI BACI CRNU MAGIJU?! Vradžbinama razdvojila Dejana od majke, donela njene NOKTE da joj BAJE DA UMRE?! Od ove kletve nema GORE!

Učesnica "Zadruge 3" Dalila Dragojević navodno je uz pomoću crne magije radvojila muža Dejana od majke Biljane Dragojević, s kojom već dve godine nije ukontaktu.

Netrpeljivost između Dalile i Biljane počela je otkako je ona 2017. godine u rijalitiju "Parovi" stupila u vezu sa njenim sinom Dejanom. U samom startu Biljana je pokazala da ne voli Dalilu, što je ova nakon nekoliko meseci iskoristila i osvetila joj se preko sina.

Dalila je upućena u to da postoje hodže koje se pod izgovorom da je u pitanju vera bave crnom magijom, te se obratila jednom kako bi uspela da zada Biljani najveći udarac i zauvek je odvoji od sina Dejana. Sve do tada Dragojević i majka su imali dobar odnos i veoma su bili bliski, a nakon vradžbina on ne želi više ni da čuje za nju.

"Biljana je prva pogrešila kada je na sva usta blatila Dalilu i kada je javno govorila da ne želi snajku koja nije iz hrišćanske porodice. To je ovu jako povredilo, kao i brojne uvrede koje je Biljana javno iznosila na njen račun. Dalila se danima raspitivala kako da zagorča Biljani život i na kraju je odlučila da je udaritamo gde najviše boli, a toje svakako njen sin", priča dobro obavešten izvor i nastavlja da otkriva čime se sve Dalila služila kako bi postigla svoj cilj.

"Dalila je dovela hodžu u svoj dom i u dogovoru sa njim ona je Dejana skroz okrenula protiv majke. Evo, on već dve godine ne želi da čuje za Biljanu, a to je sve uradio sihir, inače najteži oblik crne magije. Ukoliko vam neko postavi sihir, razoriće odnose u vašoj porodici, nećete imati napretka u jednoj ili u svim sferama života i ono najgore - može izazvati realnu psihičku ili fizičku bolest", navodi dobro upućen izvor.

Osim što je postavila sihir i razorila odnose u porodici Dragojević, Dalila je otišla i korak dalje.

"Ona je sakupila Biljanine isečene nokte i odnela jednoj vračari da joj ugata da se razboli i na kraju umre. Ovo je veoma opasan vid magije i zaista retko ko se iščupa iz ovakvih vradžbinskih kandži. Crna magija je sama po sebi strašna, a vradžbine koje prizivaju smrt su zaista opasne i mnogi su govorilio tome da su se obistinile", objašnjava izvor.

"Biljanu su prijatelji savetovali da ode da joj neko skine crnu magiju jer su čuli da se Dalila bavi takvim stvarima, a i neverovatno je da se sin bez posebnog razloga okrene protiv majke i daje izbriše iz života. Takođe, Biljana je od tada često bolesna i ima zdravstvene probleme, što je dokaz da joj je Dalila radila o glavi. Ipak, Biljana ne veruje baš u te stvari, tako da još nije potražila pomoć", rekao je izvor.

Podsećamo, Dalila i Dejan upoznali su se urijalitiju, a ubrzo nakon rijalitija su se I venčali. Pokušali su da izglade većnarušene odnose sa Biljanom, alije ona odbijala da bude u dobrim odnosima sa Dalilom, što je rezultiralo time da su Dejani Dalila započeli samostalan život I presekli svaku vezu sa Dragojevićevom.

Biljanom kako bismo proverili ove navode, ali ona nije odgovarala na pozive i poruke.

Dalila: Biljana me nikad nije volela! Dalila je jednom zasvaga htela da stavi tačku na priče njene svekrve Biljane, pa je otvoreno pričala o njihovom narušenom odnosu. - Ja se ne čujem sa Biljnom, ne želim da se mešam u taj odnos. Dejanova odluka je da ne budem deo toga. Muka mi je da budem centar te priče, a mene Biljana nikad nije volela niti je pokušala da me voli. Pravila sam Dejanu rođendan, ona se javila preko njegovog oca i rekla da bi htela da pošalje poklon. Rekla sam Goranu da treba da dode i da ću ja naš loš odnos ostavila po strani. Goran je posle rekao da joj je sve rekao, ali ona nije došla. Rekla je kako zida ogradu oko kuće i da mu šalje samo pozdrave, šta ja na to da kažem - iskrena je bila Dalila. foto: Printscreen

