OVAKO JE STVARNO DOŠLO DO POMIRENJA BRAĆE DRAGOJEVIĆ! Dalila otkrila veliku tajnu: Evo šta je tačno uradila ne bi li njih dvojica ZAKOPALI RATNE SEKIRE!

Braća David i Dejan Dragojević zakopali su ratne sekire posle "Zadruge 2", u strogoj privatnosti. Tom prilikom razgovarali su o svemu i izgladili odnos, a ne zna se ko je bio srećniji - da li njih dvojica, ili njihove izabranice Dalila i Ana Korać.

Međutim, malo ko je znao da je David zapravo kontaktirao Dalilu, koja je lično uticala na to da braća ponovo progovore! Naime, on je tražio Dejanov broj telefona od njihovog oca, pa kada je Dejan rekao da ne želi da razgovara sa njim, David je pozvao Dalilu, koja nije ni znala ko je sa druge strane telefonske veze.

"Nije on pozvao Dejana, on je pozvao mene! Nisam znala ko je", ispričala je gospođa Dragojević, te istakla da je tom prilikom Davida prozvala "nesuđenim deverom".

"Ti si, nesuđeni devere! I onda sam ga ja napušila na svoj način. Rekla sam mu da neke stvari nije trebalo da dozvoli. Trebalo je bar svom bratu da na neki način da znak, za tu trudnoću, da kaže nije to tako... Da se mi ne primamo toliko na tu priču! Nebitno, bilo, prošlo", otkrila je on u kratkim crtama, pa nastavila o tome kako je tada praktično gurnula Dejanu slušalicu u ruke, ne bi li se čuo sa bratom, jer joj ga je bilo žao.

"Bilo mi je žao, znam da je dosta propatio u 'Zadruzi'. Kriv je, osuđujem ga. Ali nemoj još i ti Dejane...", ispričala je Dalila.

"Sa Davidom smo u dobrim odnosima. Čujemo se, bili smo mi ovde i on je bio kod nas. Smirile su se strasti, sve je to prošlo. On je shvatio gde je pogrešio i šta nije trebalo da radi. Meni je najdraže da se on izvinio Dalili za te situacije koje su se desile i koje nije trebalo on da dozvoli kao moj brat. Sve je to sad okej", ispričao je Dejan smirenim tonom, očito zadovoljan situacijom.

