MAJKA ME 2 GODINE NIJE PITALA IMAM LI ZA 'LEBA! Dejan Dragojević otkrio SUROVE DETALJE odnosa sa majkom, Aleksandrom Subotić i BRATOM DAVIDOM!

Dejan Dragojević kroz suze je priznao da mu majka Biljana dve godine nije bila na rođendanu. Dok je on svijao gnezdo sa suprugom Dalilom i borio se, umesto njih, porodica je "prihvatila neko dete i neku devojku koja iza sebe vuče takve repove da ni Dunav, ni Sava, ni Tisa ne mogu da je operu", pričao je on, ciljajući na Aleksandru Subotić.

foto: Printscreen Pink

Takođe, kako je napomenuo, s bratom Davidom nije se brzo pomirio. Taj razgovor obavljen je daleko od očiju javnosti, a proces je trajao, jer njih dvojica dugo uopšte nisu bili ni u kontaktu. "Zadruga 2" je, kaže, imala dva poluvremena - kad je bio s Aleksandrom, i kad su raskinuli, pa više nije pričao loše ni o njemu.

Potresan govor o majci Biljani rasplakao je, pre svega, njegovu surpugu Dalilu, koja tačno zna kroz šta je on sve prošao.

foto: Printscreen Pink

"Meni je bilo krivo. To je jako tužna situacija. Kad jedna mama može da dođe ovde na slavu i donese njemu sve, meni dve godine na rođendan nije došla. Nije me pitala da li imam da jedem, ništa... svi ovde pričaju - velike mame, mama ovo, mama je svetinja, svi žive na maminom novčaniku! Mene mama dve godine nije pitala je l imam za 'leba, niti da l imam da platim struju. Ja sam napravio kuću sa svojom suprugom, imamo auto, ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, treniram, bavim se... normalnim životom! I moja supruga isto. I da ne budemo prihvaćeni?! Da bude prihvaćeno neko dete i neka devojka koja iza sebe vuče takve repove da ne može da je opere ni Dunav, ni Sava, ni Tisa. Dve godine ne može niko da dođe kod mene, a onda kad treba za rijaliti svi su dobri! Onda se slika šta se nosi na slavu", pričao je i plakao on, pa otkrio da mu se Biljana tek pred "Zadrugu" javila, što mu nimalo nije prijalo.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

Kurir