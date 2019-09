OGLASIO SE SINIŠA KULIĆ! Nije mu dobro otkako je saznao da mu je ćerka OPET TRUDNA!

Otkako se pročulo da je Miljana Kulić ponovo trudna, rijaliti imanjem u Šimanovcima vlada opšti haos. Međutim, kada je i njen otac Siniša saznao za ćerkino drugo stanje, drama je napustila "Zadrugu 3" i proširila se sve do Niša.

Miljanina majka Marija teško je podnela kada joj je ćerka rekla šta se dešava, klela joj se u sina Željka i pokazivala test za trudnoću. Siniša, pak, koji se prvo žalio na jaku prehladu, nije mogao da veruje šta čuje kada su mu saopštili da će ponovo postati deda.

"Prehlađen sam mnogo, imam temperaturu, jedva pričam", požalio se on, a onda je usledio šok: "Ma dajte, to nema šanse! Vi se šalite sa mnom! Ne verujem vam. Nije mi dobro, pod temperaturom sam, ne mogu da pričam", završio je on razgovor.

Miljana Kulić, sa druge strane, najintimnije misli podelila je sa Drvetom mudrosti:

"U šoku sam, zbunjena sam, nisam to očekivala, ne znam šta bih ti rekla. Sećam se i ja kad sam bila trudna i kad smo razgovarali. Imam Željka, on je moje zlato i sam znaš kako sam imala postporođajnu depresiju. Razmišljam da sam u braku, da sam srećna, da me neko ceni i voli, da taj muškarac ima posao, pa da odlučim da rodim dete. Ne znam šta da ti kažem. Željko zaslužuje da se maksimalno posvetim njemu. Tu sam uvek za njega, ali kad izađem zaslužuje da mu se još više posvetim. Razmišljam o Zoli, o svemu, znam kako se ophodio napolju, znam da mu je smetao Željkov plač, ne znam šta je prokomentarisao, rekao je sigurno da je presrećan, da ga narod ne bi osudio. Ja bih volela sa njim da popričam o svemu, ako može na Rajskom ostvru, dete nije mala stvar, ne želim da neko bude sa mnom zato što sam trudna. Mi smo se dogovorili da se promenimo, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Ne mogu da razmišljam da li je neko sa mnom iz sažaljenja, da mi okrene leđa i ode kad se rodi dete. Ja sam u šoku, u stomaku me malo žiga i probada. Volela bih da se vidim sa njim i da popričamo o svemu", rekla je, a onda nastavila:

"Mama mi je rekla da znam i sama da sam imala postporođajnu depresiju, da sam često menjala raspoloženja. Da sam išla na kapiju, da sam dobila strahove i mama razmišlja kako bih se ja psihički osećala. Rekla mi je: 'Hajde da si u braku'. Ja ne znam koliko je on spreman za dete, koliko bi bio ozbiljan. Ja njega volim i dalje. Osudila sam sebe jer je izvlačio ono najgore iz mene", zaključila je ona.

