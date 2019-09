ZOLA NIJE OTAC MILJANINOG DETETA?! Tražio da se obave analize jer mu je bila NEVERNA! Sumnja ga POJEDE pa traži DOKAZ!

Miljanu Kulić danas je na Rajskom ostrvu posetio Lazar Čolić Zola, pa su zajedno sačekali rezultate analize krvi ne bi li se uverili da je temperamentna Nišlijka u drugom stanju. Pošto su saznali da će uskoro postati roditelji, uprkos velikom šoku, oboje su se iskreno radovali. Međutim, kako se navodi, po di-džejevom odlasku iz Šimanovaca proširila se "buva" o Miljaninoj neveri, te njegovoj sumnji da je on otac deteta koje ona nosi.

"Lazar se pogubio kada je čuo da je Miksi trudna! Bukvalno nije znao šta ga je snašlo! Kada je čuo vest bio je veoma srećan, jer mu je stalo do Miljane, međutim nekoliko sati kasnije mi se poverio. Rekao mi je da nije siguran da li je on otac, kao i da će morati da obave sve neophodne analize kako bi se uverio u to. Sumnja da mu je Miljana bila neverna", ispričao je izvor blizak Zoli.

Podsetimo, Miljana je početkom vikenda otkrila da je test koji je uradila pozitivan, te da je ponovo u drugom stanju. Ovime je posebno šokirala majku Mariju, ali i ostale cimere, kao i oca i javnost uopšte. Šta više, kako je rekla - i sama se iznenadila, jer je mislila da će test "milion posto biti negativan".

