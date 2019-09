LUNA ĐOGANI UZVRATILA UDARAC! Ove reči uputila je Katarini Grujić?! ŠOK PORUKOM podigla je ogromnu prašinu!

Luna Đogani više puta isticala je da je zluradi komentari ne dotiču, ali izgleda da nakon reči Katarine Grujić nije odolela a da se ne oglasi.

"Pričate o meni? Divni ste... Ja o vama neću, ne radim promocije", poručila je kraj jedne od najnovijih fotografija na instagramu ona, ali nije otkrivala kome je tačno upućen taj komentar.

foto: Instagram screenshot

Podsetimo, Katarina Grujić bez dlake na jeziku istakla je da "rijaliti pevače" ne smatra svojim kolegama i da t oneće ni činiti sve dok "ne budu imali svoj bend i snimali ozbiljne pesme".

"Ne može neko da se predstavlja kao pevačica kada to nije. Ne mogu da budem sa rijaliti pevačem u istom košu i ne mogu da dajem priznanje nekome ko izađe na binu i peva dva sata na plejbek sa laptopom. To nisu pevači! Kada budu imali bend i snimali ozbiljne pesme, tada mogu da budu u mom rangu, a do tada neka se ne blamiraju. Du*e im je zinulo za novac i za slavu, ali od toga se ne živi, niti će oni opstati u ovom poslu dugo", bile su Katarinine reči za Svet, zbog kojih su mnogi fanovi došli do zaključka da se Đoganijeva i oglasila na društvenim mrežama.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Magazin In

