ZINULO DU*E ZA PARE I SLAVU! Katarina Grujić oplela po Luni: Ne može neko da se naziva pevačicom, kada to nije! ŽESTOKO JE PROZVALA!

Luna Đogani nakon rijaliti trijumfa svojski se trudi da se ostvari kao pevačica, međutim, u tome nema podršku svih kolega koji se tim poslom već dugo bave. Katarina Grujić je, na primer, ne smatra sebi ravnom i niti će, prenosi Puls pisanje Sveta, sve dok ne bude "imala svoj bend i snimala ozbiljne pesme". Kako se navodi, to se ne odnosi samo na nju - već na sve one koji "skaču" na scenu po izlasku iz rijalitija.

"Ne može neko da se predstavlja kao pevačica kada to nije. Ne mogu da budem sa rijaliti pevačem u istom košu i ne mogu da dajem priznanje nekome ko izađe na binu i peva dva sata na plejbek sa laptopom. To nisu pevači! Kada budu imali bend i snimali ozbiljne pesme, tada mogu da budu u mom rangu, a do tada neka se ne blamiraju. Du*e im je zinulo za novac i za slavu, ali od toga se ne živi, niti će oni opstati u ovom poslu dugo", rekla je za Svet Katarina bez dlake na jeziku.

