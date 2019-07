NIKAD NE BIH BILA S NJIM DA SAM ZNALA DA JE GEJ! Katarina Grujić zgranuta: Sumnjali su ljudi oko mene, ali ja ništa nisam primetila, sve je bilo SAVRŠENO!

Katarina Grujić još jednom je progovorila o svom i više nego turbulentnom ljubavnom životu, koji i danas privlači ogromnu pažnju javnosti. Međutim, umesto o sadašnjem, pevačica je bila upitana o izvesnom bivšem koji je, kako se navodi, pripadnik LGBT popilacije.

Ona je sa velikom sigurnošću tvrdila da nije bila u takvoj vezi, a kako joj nisu poverovali, rešila je da ipak javno pojasni čitavu situaciju.

"Da sam znala nikad ne bih bila sa takvim čovekom u vezi. Al', sad, da li je taj čovek posle postao gej ili nije, to ja stvarno ne znam. Ne bih sigurno bila sa njim. To nije fer. Tako da, mislim da sam možda uradila neko humano delo", ispričala je Katarina, ističući da ona sa izvesnim momkom nije imala problema, već da je njena okolina sumnjala u njegovu seksualnu orijentaciju.

"Mislim da su drugi oko mene sumnjali na nekog mog bivšeg partnera, ali ja to stvarno nisam zhnala, niti sam to primetila u našoj vezi. Mislim da je sve bilo savršeno u redu. Tako da, šta je posle mene bilo, neka je. Samo da je taj neko srećan i da dobije ono što on poželi", rekla je ona sa osmehom, bez ijedne reči više.

Trenutno, iako je u srećnoj vezi, smatra da nije spremna za brak. A kada su je upitali da li je nedavno zaprošena, rekla je da nije, niti je ikada bila.

"Nikada, hvala Bogu", rekla je ona, pa se nasmejala.

U depresiji zbog ljubavi, pak, tvrdi da nikada nije bila, bez obzira na to što joj na reč još jednom nije poverovano.

"Pa, nisam! To je nemoguće. Nije moguće, zato što ne znam šta je za vas depresija. Jedan patiti, to nije depresija", oštra je bila Katarina, šaleći se kako nije bila bez parnera ni mesec i po dana.

foto: Damir Dervišagić

Atraktivna crnka za sebe bez treptaja oka ume da kaže da je prava bomba. Što se tiče njenog fantastičnog izgleda - niti za čim žali, niti bi šta menjala. Zbog silikona se ne kaje, a spomenula je i da joj trebaju veće grudi nego što već ima.

foto: Ana Paunković

Sa druge strane, istina je da se boji da ne dobije zdravstvene probleme koji bi ugrozili njenu karijeru.

"Da. S obzirom da sam svašta prošla, ne bi valjalo da se ponovi", kratko je prokomentarisala ona, pa istakla da se, pak, alternativnom medicinom nije služila.

foto: Dragan Kadić

Ma šta se šuškalo, Katarina ističe da joj otac nikada nije branio da se bavi pevanjem.

"Ne. Nikad nije ni branio. To je nemoguće."

foto: Damir Dervišagić

Takođe, ona se dotakla i teme vožnje, pa otkrila da nikada nije podmićivala policiju da joj ne bi pisali kazne. Kako je istakla, oni su dobri, a ko zgreši - mora i da plati.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Blic/Foto: Dragana Udovičić

Kurir