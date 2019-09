KARLEUŠA NAPALA TAKMIČARKU ZBOG PESME: Pevačice, manite se vlaške magije i muzike

Jelena Karleuša zaprepastila se kada je na sceni „Zvezda Granda“ jedna takmičarka otpevala vlašku pesmu, pa je počela da navodi razloge zašto niko ne bi trebalo da se bavi tom vrstom muzike u današnjem vreme.

Negodovanje

Reč je o Tanji Čukić iz Zaječara, kandidatkinji za koju su glasale samo Jelena i Viki Miljković. Međutim, kada su videle kako Čukićeva izgleda, počele su da negoduju, a Viki je odmah povukla svoj glas. Njena sudbina zavisila je od Karleuše:

- Izgledaš kao da radiš u jaslicama. Ako misliš da ti ja budem mentor, onda moraš da me slušaš u svemu, ali baš u svemu. Tu ne mislim na pevanje, već na tvoj izgled - poručila ja Jelena.

Tada se Saša Popović dosetio da je Čukićeva iz dela Srbije u kojem se govori vlaški, pa je zatražio da mu otpeva nešto iz tog opusa. Posle jednog refrena ceo žiri se oduševio njenom izvedbom, posebno Dragan Stojković Bosanac i Miljkovićeva, koja je pitala direktora „Granda“ da li može da promeni mišljenje i da glas Tanji, jer je želi u svom jatu, ali joj to nije bilo omogućeno.

Jedino se Jeleni nije svidelo to što je takmičarka pevala vlašku pesmu.

- Ti ne treba da pevaš na tom jeziku koji mene podseća na rumunski. To je jedna lepa tradicionalna stvar, ali ne da se peva u 21. veku. Shvati da nećeš biti zvezda ako budeš pevala na vlaškom, ja ne želim da slušam tu muziku nikada, osim ako budem u nesvesti. Tržištu ne treba vlaška muzika, znači moja poruka je: „Pevačice, zaboravite na vlašku muziku, na vlašku magiju.“ Druga je stvar to što ti izgledaš kao da si pobegla iz Drakulinog dvorca - rekla joj je Karleuša i na kraju pristala da joj bude mentor.

Kritika stava

Iako ju je uzela, JK je naišla na negodovanje ostatka žirija zbog svog stava. Viki je insistirala na tome da u Srbiji treba da se napravi vlaška zvezda, dok joj je Bekuta rekla da se ta muzika i te kako sluša, jer je velika populacija.

ZVEZDA IZVORINKA NAJPOPULARNIJA VLAHINJA foto: Vladimir Šporčić Izvorinka Milošević, čije je pravo ime Funtinjora Funta Lunga, već skoro 50 godina uspešno se bavi pevanjem vlaške muzike i u tome je do danas neprikosnovena. Od 1970. objavila je 26 albuma i singlova, nastupala je širom sveta i snimila na desetina obrada ove stare, tradicionalne muzike.

Pozvali smo je da čujemo njeno mišljenje o onome što je Karleuša rekla o vlaškoj muzici, ali nije bila dostupna.

