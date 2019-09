SLAVLJENICA IZBACILA BATAK I GRUDI, PA ZABLISTALA: Tina Ivanović napunila 45 godina, a SVI pričaju o BOJI KARMINA! (FOTO)

– Dragi moji, nisam stigla svima posebno da vam se zahvalim na rođendanskim željama. Ali, evo jedno veliko HVALA i volim vas sve! Hvala vam na svoj ljubavi koju mi dajete i na svakoj želji za rođendan. Ljuuubim vas sve! ❤🥂🎂 #tinaivanovic #birthday #birthdaygirl #birthdayparty #mybirthday

A post shared by Tina Ivanović (@tina_ivanovic_official) on Sep 29, 2019 at 12:10pm PDT