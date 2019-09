ŠERIF KONJEVIĆ VOZI ZVERINU! Za njega je dao 230.000 EVRA! Svi zinuli kad su ga videli kako prilazi studiju!

Šerif Konjević privukao je ogromnu pažnju kada se na snimanje "Zvezda Granda" dovezao svojim "bentlijem" do 230.000 evra. On je u ZG trebalo da bude gostujući član žirija, ali sve to palo je u senku vrlo brzo po njegovom dolasku, jer su svi gledali i pričali samo o njegovoj mašini.

Pevač definitivno ne može da se požali da mu ide loše, jer je njegov ljubimac jedan do najskupljih na estradi. Inače, na stranom tržištu polovan model ovog automobila može se pazariti i za 30.000 evra, što takođe nije sitna cifra.

Podsetimo, Šerif Konjević 2017. fotografisan je u drugom paprenom automobilu, koji u zavisnosti od opreme košta od 60.000 do 85.000 evra. Uvek je imao skup ukus!

Kurir.rs, M.G/Telegraf/Foto: Dragan Kadić

Kurir