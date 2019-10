ANABELA OTKRILA ŠOKANTNE DETALJE IZ SPAVAĆE SOBE: Andrej i ja imamo S*KS i posle razvoda!

Anabela Bukva i Andrej Atijas nakon sedam godina života u bračnoj zajednici stavili su tačku na sve i razveli su se pre tri nedelje. O bivšoj ženi biznismen iz Bosne i Hercegovine ima samo reči hvale, a pevačica ističe da se sada bolje slažu nego kada su bili u braku, pa čak i da povremeno imaju seksualne odnose.

Naime, Anabela je priznala da su ona i Andrej poslednje dane braka provodili mirno i u dugim razgovorima, čak su pominjali i prijateljstvo s beneficijama, što je mnoge iznenadilo.

- Izgleda da je sve po zasluzi, pa sam verovatno i ja to zaslužila i hvala mu na lepim rečima. Postoji neka neraskidiva nit između nas dvoje i uvek će postojati. Ne znam ni zašto ni kako. Izgleda da je bilo suđeno da pre budemo prijatelji sa beneficijama, nego muž i žena - rekla je pevačica otvoreno, bez ustezanja i dodala:

- Možda je nekome to čudno, ali i Andrej i ja smo za to. Bolje je da budemo prijatelji sa beneficijama, a i da se povremeno viđamo, nego da se mrzimo. Pričali smo na tu temu, to mi je nekako baš slatko i interesantno. Što da ne radimo ono što smo godinama radili, pa to je normalna stvar.

Nakon ovog priznanja Bukva je priznala da su ona i Atijas u neraskidivoj vezi iako su se razišli. Anabela je otvoreno rekla da je Andrej njena srodna duša i da se prema njoj poneo džentlmenski.

- Andrej je za mene bio i ostao najhrabriji, kada sam ja u pitanju. Nijedan me muškarac nije tako osvajao kao on. Danima sam bila kao da mi je neko umro. Ni sad mi nije svejedno, ali mi je lakše pošto znam da ćemo se povremeno viđati. On je za mene bio i ostao nešto posebno, kao i ja za njega. Zaista je čudno, ali nekako se sada mnogo bolje slažemo i razumemo. Nadam se da su pred nama uzbudljivi dani - završila je pevačica.

Pozvali smo i Andreja kako bi nam on otkrio još koji detalj ovog zanimljivog dogovora između njega i Anabele, ali se on se nije javljao niti je odgovarao na poruke.

Podsećamo da su Anabela i Andrej u septembru prošle godine imali bračnu krizu, kada je, kako se navodilo, Andrej fizički nasrnuo na pevačicu. Iako su tada uspeli da prebrode težak period, godinu dana kasnije odlučili su da na svoj brak ipak stave tačku. Njih dvoje su se venčali u decembru 2012. godine, a u braku su dobili ćerku Blankicu.

