NIŠTA OD SVADBE! Luna Đogani objasnila: Evo šta joj Marko priča iza ZATVORENIH VRATA!

Luna Đogani još jednom je napomenula da je trenutno fokusirana na karijeru, te da takođe nije ni u godinama kada želi da se skrasi. Sa Markom Miljkovićem u vezi svakako uživa, ali za ozbiljnije korake, kako kaže, nije još spremna.

Iako brojni fanovi navijaju za veridbu, pa i svadbu, par, što se kaže - ne žuri nigde.

"Nisam još uvek spremna za te velike korake, mlada sam, život je preda mnom. Fokusirana sam na karijeru, a za decu ima vremena, polako", rekla je Đoganijeva.

"Upoznala sam njegove brojne bolje strane, one koje sam znala da poseduje, ali ih nije pokazivao u rijalitiju. Marko je predivan muškarac, koji je i te kako pažljiv i romantičan, pun emocija, koje ne voli da pokazuje, ali kad treba, on to i uradi", dodala je ona.

Marko, sa druge strane, otkriva da se, za razliku od vremena koje su proveli u rijalitiju, sa devojkom svađa samo kad je gladna:

"Dosta je staloženija i smirenija u spoljnom svetu, mnoge stvari su joj tamo nedostajale. Očekivao sam svašta kad smo izašli i pitao sam se da li će nam se složiti kockice. Ona je super, funkcionišemo odlično", kaže Marko i dodaje da je normalno da imaju poneku "svađicu i problemčić", ali i da to brzo rešavaju.

Luna je, između ostalog, otkrila išta joj Marko govori iza zatvorenih vrata! Kako kaže - Miljković uopšte nije ljubomoran, a kada se obuče provokativno, on to podržava.

"Najjača si, najlepša si, smej se, odvali, lepotice, ti si moja", navela je ona kako je on bodri pred nastupe.

