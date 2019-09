LUNA SAZNALA ZA SVE PROZIVKE! TO JE BILA KAP KOJA JE PRELILA ČAŠU! Odbrusila bez dlake na jeziku, a tek PORODICE kad se dotakla kakav je HAOS NAPRAVILA!

Luna Đogani otvorila je dušu na proslavi rođendana dečka Marka Miljkovića, kada je čula za brojne prozivke koje kolaju od strane njenih novih kolega pevača. Pre svega, istakla je da "Deveti krug" nikome nije preotela, već da je pesma nju, na neki način, našla.

"Ta pesma je već bila kupljena od par mojih koleginica, ali nisu je na kraju, ipak, kupile. Na kraju je došla u moje ruke, očigledno je bila suđena samo meni", rekla je Luna, a onda i oštro prokomentarisala prozivke, poput onih koje je izrekla Katarina Grujić - da joj rijaliti zvezde ne mogu biti koleginice pevačice.

"Samo bih najavila moje buduće nastupe, toliko o tome", kratko je rekla ona.

Tatinim rijaliti učešćem pobednica protekle sezone "Zadruge" veoma je zadovoljna, te je na tu temu rado dala opširniju izjavu.

"Tata je super, ponosna sam na njega. Super se drži, to je moj tata kog ja poznajem i volela bih da izdrži do kraja."

Sa druge strane, posle razvoda njene majke i Andreja Atijasa, Anabelin osmeh joj je visoko na listi prioriteta.

"Bilo mi je teško, iskreno, najviše zbog moje mame jer je njoj jako teško palo. Ja sam Andreja jako zavolela, postao je deo moje porodice i mogu da kažem da mi je bio jako drag. Naravno i dalje mi je jako drag, ali žao mi je što je sve ovako ispalo. Meni je najbitnije da moja majka bude srećna, nasmejana", ispričala je Đoganijeva.

Ovom prilikom, Luna je iznova sumirala utiske iz Makedonije, gde je održala svoj nastup prvenac.

"Bilo je fantastično, energično, atmosfera je bila predivna! Imala sam strah, ogromnu tremu, tresla sam se kad sam izlazila na binu, ali kad sam videla sve te ljude koji su došli samo zbog mene to veče... To je osećaj koji ne može da se opiše. To je moja pobeda", ponosno je priznala Luna.

Na proslavi rođendana, inače, pored majke Anabele i sestre Blankice, pridružili su joj se i neki stari zadrugari - Savo Perović, Pavle Jovanović sa devojkom, kao i brat Adam.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir