DA BI JEDNA VEZA OPSTALA POTREBNO JE DA VAM DEČKO MNOGO PRUŽA! Ana Sević OVAKO govori o svom BOGATOM PARTNERU! Planira i DECU da mu RODI!

Ana Sević priznala je da nikada nije osećala tako snažno ljubav kao sada sa biznismenom Danijelom Nedeljkovićem. Ona je spremna i decu da mu rodi, jer joj on, sve što joj treba pruža.

"Ružni komentari me ne dotiču uopšte, naročito kada mi ih nepoznati ljudi pišu ispod fotografija. Za to služi opcija "blok" i treba čestitati onom ko ga je izmislio. Ne bi bilo loše da blok opcija postoji i u realnom životu. Volim da izlazim sa svojim partnerom Danijelom Nedeljkovićem. Retko kada se desi da idem negde solo i to samo kada se moja jača polovina vrati sa nekog puta, pa bude umoran. Ne zameram mu, naravno, svako ima svoje obaveze", rekla je Ana koja deluje kao jako razumna kada su partnerski odnosi u pitanju.

"Volela bih da budem ispunjena na svim poljima, naročito na ličnom. Pre svega da budem zadovoljna sobomi svojim uspesima, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Moj dečko, Danijel Nedeljković je moja ljubav, podrška i oslonac. Zahvalna sam mu na svemu što mi pruža. To je veoma bitno da bi jedna veza opstala. Ljubav sam imala i ranije, ali nikada nije bila ovako snažna. Putovanja me najviše ispunjavaju. To je moja strast i obožavam da obilazim razne destinacije po svetu. Nadam se da ću što više putovati sa svojom porodicom i napraviti mnogo lepih uspomena. Volela bih da ponovo stanem na ludi kamen. Videćemo, o tom potom. Bitno je da ljubav postoji i to je ono što je jedino važno u celoj priči, a papir je manje bitan", kaže emotivno ispunjena Sevićeva.

Ana je priznala da bi volela još dece, pa pored male Lorene rodila bi makar još jedno.

"Volela bih da se ponovo ostvarim u ulozi majke i da rodim bar još jedno dete. Lepo mi je u vezi sa Danijelom i nadam se da će sve biti kako treba".

Što se tiče Darka Lazića, Sevićeva smatra da svako ko želi da vidi dete može da sedne u avion i ode za 45 minuta do Crne Gore.



"Njegove izjave u medijima ne čitam, niti znam šta se piše i priča, ali zaista nema razloga da negativno komentariše bilo šta. Sa bivšim mužem sam u kontaktu. Nije tačno da on zbog mene nije mogao da vidi našu ćerkicu Lorenu. Mi smo bile na moru dva meseca. Crna Gora je 45 minuta od Beograda. Svako ko želi da vidi dete može da sedne na avion i da dode na more, tako da te njegove priče ne piju vodu", rekla je pevačica koja na more ide isključivo avionom.

