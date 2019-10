NAKAZE, KARMA JE KU*VA! Ušla je u Zadrugu i podržala Lunu što si*a palac oženjenom čoveku, ŠTA JE OČEKIVALA?! Tijana Ajfon oštro o Anabelinom razvodu: Čovek je shvatio sa kakvom BUDALOM IMA POSLA!

Tijana Ajfon bez dlake na jeziku prokomentarisala je Anabelin razvod, ističući poznatu "treba drugima činiti dobro, da bi se dobrim vratilo". Ona je oštro osudila i Anabelu i njenu ćerku Lunu Đogani za kraj braka Kije Kockar i Slobe Radanovića, pa se zapitala - šta li je pevačica mislila da će joj se dogoditi posle toga? Što se nje tiče, Anabelini postupci koštali su je i muškarca i braka.

"Ja ne znam šta je, ona i njena mama, šta su očekivale? Da će one biti srećne u braku, da će njima cvetati ruže? Nakaze, shvatite, rasturile ste brak! Znači, ne može... ljudi, karma je ku*va, vi ne shvatate, sve ti se vrati! Ja sam osetila na svojoj koži i dobro i loše. Sve se u životu vrati! Sve" Šta je ona mislila?! Otišla je u prvu 'Zadrugu', podržala Lunu što si*a palac na nozi oženjenom čoveku, razumeš? I, šta je očekivala, da će brak da joj blista? Pa, neće da joj blista, ne može da blista. Kako radiš drugima, tako i tebi. Radi drugima lepo da ti bude lepo i, to je to!" rekla je ona.

Glavni motiv za razvod po njoj je to što je Andrej Atijas "shvatio s kim ima posla".

"Mislim da je taj čovek shvatio s kakvom budalom je imao posla. Ja sam čula da je Anabela par puta pokušala da digne ruku na sebe, da je pila neke lekove za smirenje.... kako kažu kod mene na selu - ne pada iver daleko od klade. Toliko sam se iznervirala kad sam pročitala, kao, ona pati. Šta patiš, brate?! Pa i Kija je patila, pa ko je pitao da l' pati ili ne pati? Ova mala budala otišla na nastup, u srećnoj vezi s Markom, peva ono što je pevala Slobi na početku 'Zadruge' ("Samo se noćas pojavi") pa... ko je ovde lud, znači, ja ne znam."

O Luninom nastupu prvencu, pak, nije želela mnogo da priča, a evo i zašto:

"To ne smem da kometarišem. I ja sam nastupala. Imala sam jedan nastup, tako da... (smeh) to ne smem da komentarišem pošto sam i ja imala isto tako imala neke izlive mojih želja i trajalo je jedan nastup, što verujem da će i njoj, isto, trajati. Ona je iz muzičke porodice i logično je, na taj neki način, da nastupa, ali ja mislim da njena mama nju sve gura da bi ona... se oživela u tom nekom muzičkom smislu i da bi i ona imala te neke nastupe. I onda... logično da će izgubiti muža i porodicu", sigurna je Tijana.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Dragana Udovičić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

Kurir