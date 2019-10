ANABELI SU ZA SVE DRUGI KRIVI, DALEKO JOJ LEPA KUĆA! Sestra Gagija Đoganija OGORČENA na bivšu snahu: Ružno je što Bukva krivi Lunu za razvod! A onda joj zapretila da ne joj ne dira decu

Starija sestra Gagija Đoganija, Nađa, ističe da je sa denserom jako bliska, te da je na njenu punu podršku ušao u rijaliti.

"Pratimo Gagija i prezadovoljni smo. Cela porodica je uz njega i zaista ima našu podršku. Prvo smo se iznenadili kada nam je saopštio i nije nam bilo svejedno, ali kasnije smo popričali i shvatili da svi treba da ga podržimo. Pred ulazak sam mu savetovala da bude kakav jeste, da se ne svađa i da bude uvek nasmejan. Starija sam od njega i uvek me gledao kao majku, oko svega se savetujemo i dogovaramo. Mi smo jedna složna porodica i uvek smo tu jedni za druge. U trenutku kad je otišao od Anabele, živeo je kod mene u Zemunu tri godine", rekla je Nađa.

Ona se osvrnula i na razvod bivše snaje Anabele i Andreja Atijasa, pa poručila kako joj je godinama bilo krivo što je pevačica govorila ružne stvari o njenom bratu i o njihovoj intimi.

"Gagi je bio Anabelin muž, zaista je ružno tako pljuvati po njemu. S druge strane, on nije hteo da priča takve stvari niti da iznosi njihovu intimu u javnost", rekla je Nada pa se zapitala: "Zašto sada ne iznosi intimu i zašto priča o tome zašto se razvodi od Andreja? Anabeli su za sve drugi krivi, verovatno je to i sada slučaj. Opet, ružno je reći da je Lunino učešće u rijalitiju bilo kako doprinelo njihovom rastanku. Treba i dete posle to da misli, da te reči uvrti u glavu pa da se opterećuje i oseća krivom, a naravno da ona nema veze sa tim. Anabela treba da živi svoj život, a decu da ne dira. Daleko joj lepa kuća, što bi se reklo. Meni je bitno samo da su Luna i Nina dobro i da su lepo vaspitane".

Gagijeva starija sestra je istakla i kako joj je posebno drago što je Gagi dobar otac i što je posvećen ćerkama Luni i Nini.

"Dok je Luna bila u rijalitiju, Gagi joj je bio velika podrška, svaki dan je pratio dešavanja. Zaista se posvetio ćerkama. Na porodične skupove nije dovodio žene. Posle Anabele upoznao nas devojkom Milenom. Sada se fokusirao na detinjstvo naslednica. Kada je Luna bila u "Zadruzi", Nina je najviše vremena baš kod Gagija provodila. Dok su Anabela i Luna zbog nastupa otišle Makedoniju, Nina je boravila kod mene. Ima lep odnos sa njima i slobodno mogu reći da je on dobar otac", zaključila je Nađa.



U rijalitiju da bi zaradio za račune

Gagijeva sestra otkriva da je denser zbog finansija odlučio da ude u "Zadrugu 3". "Gagi je odlučio da ude rijaliti kako bi zaradio novac za račune i za život. Shvatio je da bi to bio dobar način da provodi vreme pred kamerama, a pare mu ležu na račun. I zasad mu dobro ide, snalazi se pored aždaja. Nekad malo potone, ali sve će biti okej, verujemo u njega".

