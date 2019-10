OVO JE PRAVA ISTINA O LUNI I MARKU! Di-džej se trudi da ostane pribran: Progutao sam, ali TO JE MOJA GRANICA!

Marko Miljković otkrio je da je Luna van rijalitija mnogo staloženija i smirenija, te da im veza "ide kao po loju" otkako su napustili rijaliti naselje u Šimanovcima. Što se tiče nesuglasica i čarki - svakako su prisutne, ali uglavnom onda kada je mlada pevačica u usponu gladna.

"Dosta je staloženija i smirenija u spoljnom svetu, mnoge stvari su joj tamo nedostajale. Dosta je blaže nego što je bila tamo. Očekivao sam svašta kad smo izašli i pitao sam se da li će nam se složiti kockice. Ona je super, funkcionišemo odlično. Dešavaju se ponekad čarke i problemčići koje brzinski rešavamo. Nekad sam ja nervozan ili je ona u PMS-u. Ona kad ne jede i kad je gladna, nije svoja. Ako je u PMS-u, ja se strpim, iskuliram, spustim loptu, ako je gladna, idemo negde da klopamo, dobro se najedemo, pa ponovimo o čemu smo pričali", ispričao je Miljković.

Ipak, on priznaje da mu nije baš uvek svejedno kada vidi kako se Luna obukla, posebno kada su u pitanju provokativne kombinacije.

"Ona kombinacija iz Makedonije mi je na ivici. Progutao sam nekako, ali ne bi trebalo da ide preko te granice. To je scenski nastup i treba da bude što atraktivnija na sceni, ali to je granica u oblačenju", istakao je on.

