NEDOSTAJEŠ MI, VRATI MI SE! Napravio od Lune ŠVALERKU, pa je ŠUTNUO pred celom Srbijom: Sloba POKUŠAVA DA ZAVEDE BIVŠU LJUBAVNICU! Pao na kolena

Sloba Radanović pokušava ponovo da smuva bivšu ljubavnicu Lunu Đogani! Pevač, koji je sa blogerkom javno u rijalitiju prevario suprugu Kiju Kockar, pokajao se što je švalerku šutnuo pred kamerama "Zadruge 1".

On se sada svim silama trudi da rasturi vezu Lune i Marka Miljkovića i da ponovo zavede rijaliti zvezdu. Luna je posle "Zadruge 2", u kojoj je i pobedila, blokirala Slobu na svim društvenim mrežama, ali i na mobilnom telefonu. Bila je razočarana što je uporno ponavljao da mu ona ništa nije značila. On je u to vreme bio sa misicom, a ona sa Markom, pa je odlučila da ga izbriše iz svog života.

Sloba je, međutim, posle raskida sa Ljubicom počeo da piše Luni sa novog broja telefona, otkriva dobro obavešten izvor. Prema njegovim rečima, pevač je tražio od Lune da se vide i porazgovaraju.

"Luna se šokirala kad je videla poruku "Hajde da se vidimo, nedostaješ mi". Nije joj jasno da li zaista želi da je vrati ili sve to radi zbog marketinga, da bi se opet oko njih vrtela priča u medijima", priča izvor.

"Komšije su joj javile da su videle Slobu kako izlazi iz njene zgrade na Novom Beogradu

"Drago mi je što Luna radi na svom izgledu. Lepa je devojka, treba da drži do sebe. Njena pesma fino zvuči. Roditelji su joj imali super karijeru, pa me ne čudi da i ona uspe", rekao je Sloba, dok pobednica "Zadruge 2" ponavlja da je on ne zanima: "Mogu da samo kažem da ima najlepši glas na estradi. Što se drugih stvari tiče, ništa me u vezi sa njim ne interesuje!, rekla je Luna.

