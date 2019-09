GAVRIĆ PROGOVORIO O NIKOLI, ANABELINOM PRVOM DEČKU KOJI JE TRAGIČNO PREMINUO! To je bila velika ljubav, a Gagi je nju još tada snimio! (VIDEO)

Mirko Gavrić progovorio je o Anabelinom ljubavnom životu, pa do detalja objasnio Miljani i Mariji Kulić sve o pevačicinoj velikoj ljubavi sa Nikolom, koji je kasnije ubijen u ratu. Takođe, on im je objasnio i kako su se ona i Gagi upoznali, što je Miljani bilo neizmerno uzbudljivo da sluša.

"Anabela i taj sportista, on dečko dobije ponudu da ode za Švajcarsku, da igra. Anabela pati, on pati, on neće da prihvati ugovor. Klub koji ga je hteo ponudi i da plate Anabeli školu i odu zajedno... Tamo su bili oko dve godine. Kreće haos u Jugoslaviji, tek se zagrevalo, predratno stanje. Krenu Anabela i Nikola preko Italije, na brodu Gagi vidi Anabelu i ona vidi njega, gde god ode, on za njom. Tad su se prvi put videli. On nju gleda, ona beži. Oni stignu u Bar, tamo su imali prijatelja i kaže Nikola da ide da vidi roditelja, a ona da ostane. Poginuo dečko, počeo rat i ubili ga. Pokuša da stupi u kontakt sa njegovima, ništa nije znala."

"Sama ostala sa 17 godina u Crnoj Gori. Uspe ona da se prebaci za Beograd i pomogne joj majka. Posle godinu dana sedne Nikolina majka sa Anabelom i posavetuje da živi svoj život, da nastavi dalje. Tu ona stupi u kontakt sa roditeljima, samo što je njen otac tad bio u zatvoru zbog rata. Anabela kaže, iznajmila stan i upali televizor, kad tamo Gagi. A on sedi sa Đoletom i još jednim dečkom i reklamiraju plesnu školu i ona se spremi i ode. I kaže kad je Gagi video, noge mu se odsekle. On je planirao da započne muzičku karijeru. Zašto Anabela nije pevala? Nije zato što ne zna, već zato što je otpevala druga pevačica, a Knez je napravio pesmu. Onda je posle Lune imala blizanačku trudnoću, ali je izgubila bebe i to je saznala dva sata pred nastup. I tako je morala da peva", pričao je Mirko.

