ANABELA I ANDREJ SE DOGOVORILI DA BUDU U ŠEMI?! Pevačica otkrila nepoznate detalje posle razvoda: Ništa nije PREĆUTALA!

Anabela i Andrej Atijas, kako je pevačica istakla, nisu zajedno već dva meseca. Ubrzo nakon odluke o rastavi usledio je i razvod, posle sedam godina koje su proveli u bračnoj zajednici. O svojoj bivšoj ženi biznismen iz Bosne i Hercegovine ima samo reči hvale - rekao je da je doživljava kao princezu, te da je još uvek voli, na čemu je ona i te kako zahvalna.

Kako je dalje istakla, na ovakav korak rešili su se udruživši snage. Poslednje dane braka provodili su mirno i u dugim razgovorima, čak i o prijateljstvu s beneficijama, što je mnoge iznenadilo.

"Izglda da je sve po zasluzi, pa sam verovatno i ja to zaslužila i hvala mu na tome. Meni je drago. I stvarno ovom prilikom, evo... postoji neka neraskidiva nit između nas dvoje i uvek će postojati. Ne znam ni zašto ni kako. Negde je on... jedna od mojih srodnih duša, koja će na moju sreću ostati uvek tu u blizini. Jednostavno je izgleda bilo suđeno da pre budemo prijatelji nego ljubavnici", ispričala je ona Sanji Marinković, koja je odmah istakla da se Andrej poneo veoma džentlmenski, iako je braku došao kraj.

"Što se tiče jurišanja, on je za mene bio i ostao najhrabriji, kada sam ja u pitanju. Nijedan me muškarac nije tako osvajao, kao on", otkrila je Anabela.

"Danima sam bila kao da mi je neko umro. Ni sad mi nije svejedno.

Prvih dana, kada je bilo najkritičnije, bili smo bliski. Satima smo pričali...

Bolje je da budemo prijatelji, možda prijatelji sa beneficijama", nasmejala se ona pa priznala da je bilo je priča i na tu temu: "Slatko je to bilo, interesantno...", izjavila je pevačica.

