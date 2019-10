EKSPLOZIVNA SAM I VIČEM NA FILIPA! Aleksandra Prijović BEZ DLAKE o svađi u braku: On samo ćuti i hoće sve na JEDAN način da završi!

Aleksandra Živojinović Prijović uspela je da se vrati na muzičku scenu posle porodiljske pauze, liniju je dovela do savršenstva i priznaje da nikada nije bila srećnija u životu.

Gledaš li rijaliti-programe?

- Rijaliti-programe ne pratim iz razloga što takvi programi kod mene stvaraju negativnu energiju. Tamo je dosta svađe, nasilja, negativnosti, a to kod mene budi nemire.

Šta kažeš na to što sve više tih rijaliti-likova postaju tvoje kolege?

- Nema ništa protiv njih. Mislim da svako treba da radi ono što voli. Nisam za to da se priča loše protiv tih ljudi.

Ti si možda i jedini primer pored Emine Jahović, kojoj je svaka operacija lepo legla.

- Ja sam se samo malo estetski doradila gde sam htela. Svako treba da menja ono čime nije zadovoljan. Meni žene pišu na Instagramu da izgledam sjajno i da ne mogu da veruju da sam uspela da uradim sve to da izgleda tako prirodno.

foto: Damir Dervišagić

Uspela si da se vratiš na muzičku scenu sa dva velika hita, uspela si da vratiš liniju. Šta je bilo najteže?

- Najteže mi je bilo što nisam mogla da jedem ono što sam želela, iskreno. Sedam meseci sam bila na ishrani i trudila sam se da dovedem liniju do savršenstva. Uspela sam u tome.

foto: Sonja Spasić

Od Filipa si imala najveću podršku.

- Mi smo uvek tu jedno za drugo. Četiri godine smo zajedno. Nikada do sada nismo imali nijednu ozbiljnu svađu. To pokazuje kakav odnos imamo.

foto: Ana Paunković

Znači, veza vam nije puna turbulencija?

- Filip je potpuno drugačiji od mene. Ja sam eksplozivna i možda i, kada bih se nekada i posvađala, to nije moguće jer se on ne svađa, on ćuti i hoće sve na lep i miran način da reši. On je taj koji smiruje situaciju, a ja sam ta koja viče. Da smo isti, ko zna šta bi bilo, ovako, on je tu da smiri situaciju.

Da li te poremete priče da te Filip vara i da vam škripi u braku?

- Ma ne pogode me nikada. Mi verujemo jedno drugom! Imali smo poverenje u vezi, a sada i u braku. Nikada me nijedna priča nije pogodila jer smo oboje znali koliko se volimo i da to ne može da nas poremeti.

Da li je teško održavati bračnu zajednicu tako čvrsto kako je vi održavate?

- Mislim da se sve rešava razgovorom i onda nema problema. Sin nas je još više učvrstio.

Šta je to što više ne možete da radite zbog deteta?

- Pa sada više nema ono, ajmo u ponedeljak da otputujemo negde. Ne može. Ali putovali smo dosta. Ja godinama radim, pa sam mnogo putovala, a i Filip je obišao ceo svet. Najsrećnija sam kada sam sa bebom kod kuće.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.telegraf/Foto Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir