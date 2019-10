ALEKSANDRA PROGOVORILA O NASILJU! Nadležni moraju pod hitno da reaguju: To kad sam videla... nije mi bilo DOBRO!

Aleksandra Živojinović progovorila je na aktuelnu temu koja potresa Srbiju - vršnjačko nasilje, te istakla da bi nadležni trebalo pod hitno da reaguju. Zbog nedavno objavljenog stravičnog snimka pevačica se veoma potresla. Kada je videla šta se dešava nije mogla da veruje svojim očima.

"Kad sam videla snimke, nije mi bilo dobro. Razmišljala sam kako je bilo majci tog deteta, veoma sam se potresla. Ne mogu da verujem da se to dešava i šta to decu izazove da to urade", rekla je ona.

"Nadležni moraju pod hitno da reaguju. Ja bih odmah pozvala roditelje te dece, a mora da postoji i zakon koji će zaštititi to dete. Kada su se meni dešavale neke stvari, moja mama je dolazila u školu da interveniše", otkrila je ona, koja je nedavno i sama postala majka, te nastoji da svoje dete pre svega zaštiti od svega što je loše.

Majčinstvo pevačici i te kako prija, a kako kaže, to joj je izvor pozitivne energije.

"To je velika ljubav i energija, on je centar našeg sveta, a gledamo da što više vremena provedemo sa njim. Svi su tu, pomožu nam i moja i njegova porodica. Ponekada ne spavam uopšte, ali puna sam energije", istakla je ona.

Kurir.rs, M.G/SrbijaDanas/Foto: Nemanja Nikolić

