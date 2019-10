RODITELJI TVRDE DA IM RASTA, BUBA I DŽALA KVARE DECU! Reper im servirao surov odgovor: Nije trebalo to da im PREĆUTITE? Zavladala opšta PANIKA!

Na internetu se povela debata u kojoj učestvuju roditelji širom Balkana i odgovaraju na pitanje - da li muzika Raste, Bube i Džale kvari decu ili samo peva o stanju na Balkanu. Iz tog razloga, oglasio se Stefan Đurić, pa izneo svoj stav povodom teme koja je trenutno aktuelna. On je istakao da je glupo polemisati o ovome, ali da nije neočekivano.

"Svaki lek koji kozumirate ima svoje dobre karakteristike i nus pojave, pa izvolite, ili ga uzmite ili nemojte. Mislim da je glupost o tome uopšte polemisati, jer nije to književno delo pa sad da l' treba da ga ubacimo u lektiru ili ne treba. Niko od nas nije zahtevao, niti protestujemo da to budo deo obrazovnog sistema ili bilo čega sličnog. To je muzika koja postoji kao takva i možete je slušati ili ne morate. Mislim da je mnogo pristojnija i da nosi mnogo bolju poruku nego muzika '90. Ništa se tu nije mnogo promenilo u odnosu na pre, već prosto postoji internet i svako može da sedne i da napiše neko svoje mišljenje. Tako je bilo i kod roka i kod panka, to je prosto normalno. Svaki novi pravac nosi to sa sobom", izjavio je on.

Na pitanje da li je muzika koju je on slušao kao dete uticala na njega, odgovorio je:

"Naravno da jeste. Da nije uticala ne bih bio to što sam danas."

foto: Printscreen/YT

Budući da, poput Bube i Džale, Rasta uglavnom peva o novcu, narkoticima i devojkama lakog morala, objasnio je i da li je to njegov način da ukaže u kakvom svetu živimo ili umetnička sloboda.

"Mislim da ja time samo na vreme kažem neke stvari koje deca traže roditeljima da im objasne. To su obično stvari koje roditelji prećute svojoj deci, pa ih klinci nauče tamo gde ne treba i onda naravno ne znaju da se nose sa tim", bez dlake na jeziku rekao je on.

foto: Printscreen/Ami G

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir