UMORNA SAM OD SVEGA! TUŽNA ISPOVEST DEVOJKE KOJA JE POSLE POKUŠAJA SAMOUBISTVA IZGUBILA OCA: Dunja Ilić objavom zabrinula fanove! (FOTO)

Vest da se otac Dunje Ilić ubio i to samo nekoliko dana nakon njene objave da se otrovala tabletama potresla je čitavu javnost.

Nekadašnja pevačica se ne libi da svoje mišljenje javno podeli na društvenim mrežama, a sada je objavom zabrinula fanove budući da je napisala da je umorna od svega.

"Vrlo sam umorna, tužna, osetljiva i ranjiva ovih dana i to je ok... Izgubila sam sve dok sam se borila za svoje i tuđe dobro, sada eto vidim na pogrešan način. I što je najbolnije, u toku te bitke izgubila sam osobu koju sam najviše volela... Sasvim je ok da budete iscrpljeni posle bitke, naročito izgubljene, naročito one u kojoj izgubite sve. Ne morate odmah nazad u ratnički stav. Dajte sebi vreme početi od nule, preboleti... zahteva da date sebi vremena da ponovo pronađete lepotu u životu za koju ćete se uhvatiti tokom obnavljanja. To ne možete iz ratničkog stava... Negujte sebe... Dajte sebi pauzu... Izgubili ste, ali ste se borili... Zaslužili ste", napisala je Dunja na Instagramu.

