ISTORIJSKI MOMENAT NA SRPSKOJ ESTRADI! JK i Ceca dogovorile se u sudnici! KRAJ suđenja decenije! TRESLA SE GORA, RODIO SE MIŠ (KURIR TV)

Medijacija imeđu Svetlane Cece Ražnatović i Jelene Karleuše uspela je i više nema procesa između ove dve pevačice.

Ražnatovićeva je izašla iz zgrade suda raspoloženo je dala izjavu za medije.

"Prošla je medijacija. To znači da u ovom slučaju nema procesa. I to je to", rekla je Ceca za Kurir ne želeći da komentariše Karleušu.

Podsetimo, Mala od velikog skandala je na ročište stigla pre svoje ljute suparnice i nije progovarala ni reč dok najveća balkanska zvezda ljubazno obratila prisutnim medijima: "Dobar dan, radni narode, kako ste".

