KAJIN DEČKO IMA VERENICU VEĆ 7 GODINA! Pevačica je hrvatskog fudbalera upoznala preko društvenih mreža, a kad joj je lajkovao sliku, Splićanka mu je napravila HAOS!

Katarina Ostojić Kaja na sve načine pokušava da sakrije svoj emotivni život od očiju javnosti i prikrije vezu s fudbalerom Anžea Mateom Pavlovićem, a razlog za to je njegova verenica, s kojom je poslednjih sedam godina u vezi.

Pevačica, koja se s fudbalerom iz Hrvatske upoznala preko društvene mreže, na mukama je jer je upravo ona glavni razlog kraha veze poznatog sportiste.

foto: Damir Dervišagić

- Mateo je ludo zaljubljen u Kaju i sve čini da bude s njom. Baš mu prija ova situacija, ali i veza s pevačicom. Želeli su najpre da sve bude tajno, ali on je onda na Instagramu postavio fotografiju kako pevačica uživa u vili u kojoj je on smešten dok boravi u Francuskoj, a isto je učinila i ona. To je saznala njegova verenica jer su joj drugarice poslale skrinšotove s mreža. Kada je sve povezala, nastao je pravi haos. Nisam siguran da li su i oni nastavili vezu ili su raskinuli veridbu. Mateo slabo priča o privatnom životu, a i pevačica je odlučila da više ne govori o svojim partnerima - kaže naš izvor blizak pevačici.

foto: Printskrin

On dodaje da je fudbaler, nakon što su i Kaja on u razmaku od nekoliko dana objavili fotografije sa istog mesta, obrisao fotografiju na kojoj se vidi da je na istom mestu na kojem se fotografisala i Kaja.



- Taj pogrešni potez je i Matea koštao veze s devojkom. Kaju to ne zanima jer se ona razvela od Džuniora Džeka neposredno pre nego što je uplovila u dopisivanje sa ovim sportistom. Komunikaciju su i počeli tako što joj je on lajkovao fotografije i malo-pomalo postajali su sve prisniji. Njegova verenica je shvatila da nešto nije u redu s njima, ali tek kad je u medijima kao bomba odjeknula vest da joj je dečko u paralelnoj vezi, shvatila je i zašto ima problem s njim - tvrdi naš sagovornik.

Međutim, iako su mediji pokušavali da dobiju odgovor od Kaje u vezi s Mateom, ona je poručila da više neće pričati o privatnom životu.

- Opekla sam se zato što sam svoj privatni život previše izlagala javnosti. Srećna sam koliko mogu da budem srećna. Ne želim više nikad da pričam o svojoj intimi. To je nešto što je meni veoma dragoceno - rekla je Kaja u „Premijeri“.

foto: Dragan Kadić

(Kurir.rs / Ljiljana Stanišić / Foto:Luka Šarac)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir