KRISTIJAN IZ ZATVORA DIREKTNO U RIJALITI?! Od njega je DOBIO ŽESTOKE BATINE, bili su veliki neprijatelji 80-IH, stalno su tukli i krvili, a sad je spremio žestoku osvetu NJEGOVOM sinu

Kristijan Golubović, koji u zatvoru Zabela služi kaznu od osam godina, za manje od šest meseci može da se nađe na slobodi.

Kako se šuška, on je već podneo molbu za uslovni otpust, a ako sve to bude kako je planirano, nakon novogodišnjih praznika očekuje da uđe u Zadrugu.

- Kristijan je dobio ponudu za oba rijalitija, ali mu se, kako mi je rekao, više dopada Zadruga jer ima mnogo više prostora za treniranje i šetnju. Stanija mu više nije zanimljiva, iako je želeo i njoj svašta u lice da kaže - otkriva izvor.

- A još kad je čuo da se na imanje u Šimanovce uselio i sin Osmana Karića, njegovog velikog neprijatelja iz osamdesetih, bio je oduševljen. Malo je poznato da se Kristijan kao Voždovčanin više puta sukobio sa Zvezdarcem Osmanom. Godinama su ih pratila koškanja i tuče, a kada je u medijima isplivalo kako je Kristijan dobio batine od Osmana, mnogo ga je to zabolelo, pa je odlučio da javno ispriča šta se zaista desilo - ispričao je jedan od zatvorenika koji zna sve Kristijanove tajne, a koji je nedavno izašao na slobodu.

- On je bukvalno napravio plan šta će i kako će! Ne bi me čudilo da se sada osveti Osmanu preko njegovog sina Stefana. Neće on njega da bije i maltretira, ali će sigurno da mu priča neke tajne iz prošlosti, da ofira Osmana i tako nervira i sramoti Stefana. Ma znate Kristijana, zna on svašta! Kad progovori, biće haosa u najavi. Mislim da će Osman da se preznoji i da poludi kada vidi Kristijana pod istim krovom sa njegovim Stefanom - ispričao je Kristijanov drug iz zatvora.

