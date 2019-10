EVO ZAŠTO SAM POKAZAO OBELEŽJE VELIKE ALBANIJE! Kajmakoski moli Srbiju za oproštaj: Sramota me je! Pevač ZAPLAKAO! (FOTO)

Daniel Kajmakoski izvinio se nakon skandala koji je izbio kada je objavljena fotografija na kojoj deluje kao da pokazuje simbol "velike Albanije". Fotografija sa snimanja TLZP na kojoj pevač izgleda kao da pokazuje ovaj simbol kojim je i fudbaler Šaćiri provocirao Srbe na Svetskom prvenstvu, izazvala je brojne reakcije.

Pevač je istakao da je samo pokazivao fotografima nalakirane nokte, a ne simbol "velike Albanije", kao i da mu je žao što je nastala ovakva situacija. Obeležje se dogodilo slučajno.

"Izvinjavam se celoj Srbiji i svim njenim građanima koji su povređeni mojim gestom. To mi nikako nije bila namera. Slučajno sam stavio ruke tako da je na slici ispalo da podržavam 'veliku Albaniju'. Volim Srbiju, to je zemlja u kojoj sam se proslavio i u kojoj imam mnogo prijatelja. Svi koji me poznaju znaju da sam poslednji čovek koji bi podržao zločinački projekat 'velike Albanije'! To je zlo koje ugrožava i Srbiju, ali i moju Makedoniju", rekao je pevač, pa dodao:

"Na mojim nastupima i u javnosti više puta sam ogrtao i podizao srpsku zastavu i slikao se sa njom. Ponosan sam zbog toga. Sramota me je što sam dozvolio da budem izmanipulisan i uslikan tako da ispada da promovišem veliko zlo. Ja sam patriota i pravoslavac i mislim da su Srbi i Makedonci dva najbliža naroda na Balkanu."

Inače, Kajmakoski trenutno učestvuje u šou programu "Tvoje lice zvuči poznato", a u trenutku kada je nastala sporna fotografija, bio je u kostimu za imitaciju pevačice Tejlor Svift.

"Pozirao sam da bih pokazao nalakirane nokte. Fotografi su napravili desetak slika, a na jednoj sam, sasvim slučajno, stavio ruke u pogrešan položaj. Kada sam video da ljudi misle da propagiram simbol 'velike Albanije', bio sam u šoku, plakao sam... Nikada to ne bih namerno uradio, jer znam koliko je u ime 'velike Albanije' naneto zla i Srbima i Makedoncima", zaključio je pevač.

